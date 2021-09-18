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Стратегический оборонный бюллетень - план военной политики Украины

17:00, 18 сен 2021
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень, целью которого является определение основных направлений реализации военной политики государства. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Согласно документу военная политика Украины будет реализовываться по направлениям:
* восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, отпор и сдерживание угрозы со стороны Российской Федерации и предотвращение военных конфликтов с другими странами;
* планирование обороны Украины;
* предоставление центральными органами исполнительной власти возможностей по своевременной мобилизации, эффективное управление оборонными ресурсами и удовлетворение потребностей обороны;
* всестороннее обеспечение обороны Украины;
* введение в оборону опыта, принципов и стандартов НАТО, участие в совместных операциях и учениях, а также удовлетворение критериев членства для дальнейшей интеграции.
В документе идет речь о развитии военного комплекса Украины до 2025 года.
В Бюллетене изложены пять главных стратегических целей:
* эффективный менеджмент;
* профессиональный состав;
* современная техника;
* развитая инфраструктура;
интегрированные оперативные силы обороны.
Каждая цель получит определенный перечень заданий для ее реализации в Государственной программе развития ВСУ до 2026 года.
Также известно, что финансирование реализации данного документа будет осуществляться не только из госбюджета, но и из других источников финансирования.
* * *
Также американское и украинское ведомства подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.
Документ подтверждает ключевые принципы и определяет амбициозные цели для двусторонних отношений в сфере обороны путем:
* определения путей продвижения общих двусторонних приоритетов для решения текущих и возникающих вызовов в сфере безопасности;
* подтверждения приверженности общим демократическим ценностям, включая верховенство права и уважение прав человека;
* подтверждения непоколебимой поддержки Министерства обороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на Востоке Украины;
* определения дальнейших шагов взаимодействия министерств для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны, прогресса на пути взаимосовместимости с НАТО и содействия региональной безопасности;
* подтверждения постоянной поддержки Минобороны США права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в том числе в стремлении Украины к вступлению в НАТО.
Двусторонние оборонные отношения будут сосредоточены на ряде стратегических приоритетов. В частности:
* двустороннее сотрудничество в области безопасности, а также поддержка США в противодействии российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений;
* проведение реформ в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО;
* содействие выполнению положений стратегии оборонной промышленности и реализации реформ с целью удовлетворения потребностей ВСУ, развитие долгосрочного стратегического партнерства в сфере науки и технологий;
* углубление сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения свободы судоходства и эффективного противодействия внешним угрозам и вызовам;
* усиление сотрудничества в сфере кибербезопасности;
* более тесное партнерство оборонных разведывательных сообществ с целью поддержки военного планирования и оборонительных операций.


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