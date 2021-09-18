Стратегический оборонный бюллетень - план военной политики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень, целью которого является определение основных направлений реализации военной политики государства. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Согласно документу военная политика Украины будет реализовываться по направлениям:

* восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, отпор и сдерживание угрозы со стороны Российской Федерации и предотвращение военных конфликтов с другими странами;

* планирование обороны Украины;

* предоставление центральными органами исполнительной власти возможностей по своевременной мобилизации, эффективное управление оборонными ресурсами и удовлетворение потребностей обороны;

* всестороннее обеспечение обороны Украины;

* введение в оборону опыта, принципов и стандартов НАТО, участие в совместных операциях и учениях, а также удовлетворение критериев членства для дальнейшей интеграции.

В документе идет речь о развитии военного комплекса Украины до 2025 года.

В Бюллетене изложены пять главных стратегических целей:

* эффективный менеджмент;

* профессиональный состав;

* современная техника;

* развитая инфраструктура;

интегрированные оперативные силы обороны.

Каждая цель получит определенный перечень заданий для ее реализации в Государственной программе развития ВСУ до 2026 года.

Также известно, что финансирование реализации данного документа будет осуществляться не только из госбюджета, но и из других источников финансирования.

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Также американское и украинское ведомства подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Документ подтверждает ключевые принципы и определяет амбициозные цели для двусторонних отношений в сфере обороны путем:

* определения путей продвижения общих двусторонних приоритетов для решения текущих и возникающих вызовов в сфере безопасности;

* подтверждения приверженности общим демократическим ценностям, включая верховенство права и уважение прав человека;

* подтверждения непоколебимой поддержки Министерства обороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на Востоке Украины;

* определения дальнейших шагов взаимодействия министерств для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны, прогресса на пути взаимосовместимости с НАТО и содействия региональной безопасности;

* подтверждения постоянной поддержки Минобороны США права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в том числе в стремлении Украины к вступлению в НАТО.

Двусторонние оборонные отношения будут сосредоточены на ряде стратегических приоритетов. В частности:

* двустороннее сотрудничество в области безопасности, а также поддержка США в противодействии российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений;

* проведение реформ в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО;

* содействие выполнению положений стратегии оборонной промышленности и реализации реформ с целью удовлетворения потребностей ВСУ, развитие долгосрочного стратегического партнерства в сфере науки и технологий;

* углубление сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения свободы судоходства и эффективного противодействия внешним угрозам и вызовам;

* усиление сотрудничества в сфере кибербезопасности;

* более тесное партнерство оборонных разведывательных сообществ с целью поддержки военного планирования и оборонительных операций.



