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NASA успешно испытало новые скафандры для полетов на Луну и Марс
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Промышленность / Космос

NASA успешно испытало новые скафандры для полетов на Луну и Марс

22:00, 13 сен 2021
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NASA объявило об успешных полевых испытаниях новых технологий для скафандров, которые будут использовать астронавты во время полетов на Марс и Луну. Полевые испытания проводились в пустыне штата Орегон, там же, где в 60-х годах прошлого века астронавты проверяли свои скафандры перед высадкой на Луну в 1969 году, сообщает phys.org 

Также астронавтам предложили несколько новых мест для испытаний, учитывая новые данные полученные от роботизированных миссий на Луну и Марс. Эта местность напоминает лунный и марсианский ландшафт, поэтому была выбрана для проведения испытаний.
NASA в рамках своей программы "Артемида" планирует к концу этого десятилетия отправить на Луну астронавтов после более чем полувекового перерыва. В рамках миссии на поверхность Луны ступит нога первой женщины-астронавта. Экипаж должен будет "прилунится" недалеко от Южного полюса нашего спутника. Следующим шагом будет отправка людей на Марс.
Чтобы обеспечить лучшие условия для жизни и работы в космосе и на поверхности других планет, в настоящее время разрабатываются и проходят испытания несколько новых технологий, которые помогут оптимизировать безопасность, производительность и экономическую эффективность будущих выходов в открытый космос.
Центральное место в полевых испытаниях занимала инновационная интегрированная подсистема информационных технологий (IT IS) от компании Collins Aerospace. В настоящее время астронавты, выходящие в открытый космос, полагаются на планшеты, прикрепленные к их локтям, чтобы проверять необходимые им данные. Система IT IS позволяет астронавтам отслеживать данные через систему отображения на своих шлемах. Они также могут контролировать работу широкого диапазона систем — энергию, кислород, запасы воды, местоположение, время, прошедшее в режиме выхода в открытый космос, оставшееся время и многое другое.
IT IS также отображает карту и широкий спектр других данных, которые помогают астронавтам во время научной исследовательской деятельности. Данная система поможет астронавтам быть более автономными, учитывая тот факт, что связь с Землей временами будет пропадать, говорят в NASA.
Одним из ключевых достижений полевых испытаний была успешная интеграция инновационной системы Astronaut Smart Glove (ASG) норвежской компании Ntention с IT IS. Система ASG — это усовершенствованный интерфейс, интегрированный в шлем и перчатку скафандра. Это позволяет астронавту дистанционно управлять широким спектром возможных роботизированных средств, таких как манипуляторы, краны, вездеходы и даже дроны. Во время испытаний астронавтам удалось собрать образцы породы из недоступных для них мест.



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