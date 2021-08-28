В новой электричке "Укрзализныци" удобные кресла и места для велосипедов

Компания "Укрзализныця" представила обновленный пригородный электропоезд, произведенный Киевским электровагоноремонтным заводом (КЭВРЗ, Украина). Об этом сообщает "Сегодня".
Какие обновления произвели
* салоны вагонов теперь оборудованы герметичными оконными блоками с откидной форточкой;
* установлены новые кресла и обустроены места для велосипедов;
* модернизирована система вентиляции и калориферного отопления;
* установлены информационное табло и электронная нумерация вагонов;
* МВПС оборудован системой пожарной сигнализации и пожаротушения:
* установлены пандусы и места для маломобильных людей;
* проведена модернизация системы освещения пассажирских салонов "световая линия" и светосигнальных приборов, в том числе маршрутных указателей на базе светодиодов.
Как отметили в "Укрзализныце", внедрение такого оборудования позволяет ежегодно экономить 10-15% энергоносителей.
В рамках презентации были также представлены и другие модернизации подвижного состава.
* электропоезд FLIRT Ukraine производства компании Stadler (Швейцария);
* дизельный поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Украина);
* первые купейные вагоны из партии заказанных в 2021 году от КВСЗ;
* капитально отреставрированные пассажирские вагоны-трансформеры;
* концепт обновленного плацкартного вагона от "Укрзализныци" в сотрудничестве с НПП "Рост".
В компании также добавили, что в данное время закупаются 100 пассажирских вагонов украинского производства, наращиваются темпы капитально-восстановительных ремонтов, проектируются принципиально новые типы плацкартных вагонов.