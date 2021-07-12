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Природа / Потребрынок

Еда будущего может показаться вам мерзкой и неприемлимой, но... есть будем

19:00, 12 июл 2021
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Насекомые из экзотической пищи превращаются в обыденный продукт питания, богатый белком и не содержащий аллергенов или токсинов. Выращивание насекомых в промышленных условиях - это уже текущий тренд пищевой индустрии, а не фантастическое будущее. Корреспондент.net рассказывает о преимуществах введения насекомых в рацион.

Сейчас на нашей планете живет около восьми миллиардов людей. По прогнозам ООН, к 2050 году их число вырастет до десяти миллиардов. И чтобы накормить всех, придется увеличить производство пищи.
Однако уже сейчас человечество использует на 60 процентов больше ресурсов, чем может произвести. Третья часть всей производимой еды в мире выбрасывается, при этом десять процентов жителей планеты голодают.
Мясо - это по сути смесь из жиров, аминокислот, различных минералов и воды. Аналогичные составляющие содержатся и в растениях. Однако производство продукции животноводства требует больших вложений ресурсов для относительно небольшого выхода калорий.
По данным исследований Accenture, одно куриное яйцо имеет индекс эффективности 39:1. Это означает, что для получения одной единицы энергии в виде калорий, нужно затратить 39 эквивалентных единиц энергии. 
Ежегодно 70 процентов пресной воды расходуются сельским хозяйством, а скотоводство ответственно за пятую часть изменения климата на планете, что, по данным ООН, больше совокупного влияния всего мирового транспорта.
В 2019 году человечество получало 37 процентов необходимого белка из мяса и молочных продуктов. Для их производства использовали 77 процентов всех сельскохозяйственных земель планеты. 
Употребление насекомых в пищу считают одним из альтернативных вариантов получения достаточного количества белка, поскольку они не только доступны и питательны, но и не вредят экосистеме.
Жуки обладают так называемым высоким коэффициентом усвоения корма, поскольку являются хладнокровными. В среднем на один килограмм массы насекомому требуется два килограмма корма. При этом насекомые могут питаться отходами и требуют меньше воды и площади проживания.
Так, в прошлом месяце сушеные мучные черви - личиночная форма большого мучного хрущака - стали разрешены к употреблению в пищу в Евросоюзе.
"Насекомые являются альтернативным источником белка, который способен поддержать переход ЕС к более устойчивой продовольственной системе", - указали в Еврокомиссии.
Европейское ведомство по безопасности продуктов питания (EFSA) в середине января признало этих червей пригодными для употребления в пищу - в виде целой личинки в качестве закуски или порошка как одного из ингредиентов в ряде пищевых продуктов.
Заявку на разрешение употребления личинок в пищу подала французская компания Agronutris. Решение ЕС позволяет ей в течение пяти лет быть единственным поставщиком продуктов, содержащих этих насекомых. Затем рынок будет открыт и для других игроков.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщает, что существует примерно 1,9 тысячи видов насекомых, пригодных в пищу.
Сверчки, кузнечики и мучные черви уже входят в блюда во многих частях света. Примерно два миллиарда человек на планете регулярно употребляют в пищу насекомых. И в настоящее время европейские эксперты работают над решениями по еще 14 продуктам из насекомых, отметили в EFSA.
Во Франции уже существует ресторан Inoveat, где шеф-повар Лоран Вейе подает блюда на основе насекомых. Одна из топовых позиций - салат из креветок с желтым мучным червем и хрустящими насекомыми на овощах. 
Вейе сообщает, что выращивает мучных червей на месте, кормит их овсяными хлопьями и овощами. Они, по его словам, умирают естественным образом через четыре месяца или год, после чего их собирают для приготовления.
Тренд усиливается с ростом интереса людей к здоровому и экологичному образу жизни, флекситарианству (уменьшению потребления мяса) и палеодиете (предполагаемому рациону человека эпохи палеолита).
Насекомые состоят из белка в среднем на 70 процентов. В сверчках содержание незаменимых аминокислот (валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин) выше или сопоставимо с говядиной, яйцами, соей и бобовыми.
Из насекомых можно получать и другие питательные вещества. Например, омега-3. Железо и цинк из насекомых - правда, как и из всего мяса - гораздо лучше усваиваются человеком, чем растительные аналоги.
Риск пищевых аллергий минимален. Антибиотики при выращивании насекомых не используются, поэтому ситуация с антибиотикорезистентностью усугубляться не будет. Паразитами или инфекциями заразиться маловероятно, особенно если применяется термическая обработка.
И, кстати: в Узбекистане сверчков признали халяльной пищей и разрешили их употребление.
Управление мусульман Узбекистана уже приняло фетву о том, что хрустящие сверчки, которые выращиваются с недавних пор в стране, являются халяльной продукцией и могут употребляться в качестве пищи.



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