Политкачели дня: звонок Байдена, потуги Германии и "открытая дверь" НАТО

С утра президент США Байден сообщил, что не планирует визит Зеленского до встречи с Путиным, а к вечеру - позвонил нашему мальчику и успокоил: защищать, сказал, буду, не переживай, а ближе к концу лета, мол, приезжай, пообщаемся. С Путиным накануне спарринга Байден обменивается виртуальными ударами и устраивает ему "качели": то - "убийца", а то - давай поговорим...

* * *

Вначале Зеленский выдал очередное троллинг-интервью германскому ресурсу Axios.com.

Чуть позже на этом же ресурсе написали буквально следующее:

"the White House was considering inviting Zelensky to Washington before Biden’s summit with Putin but declined to move ahead with the meeting after Zelensky's decision to replace the management of state energy company Naftogaz".

(Белый Дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон до запланированной встречи Байдена с Путиным, но передумал, когда Зеленский поменял руководство Нафтогаза.

Блогер и политик Борислав Береза прокомментировал: "Так нагадить самому себе надо уметь, чтоб вместо встречи скатиться до телефонного звонка. Ви це зробили всі разом. И не надо останавливаться. ))"

А еще чуть позже из Белого Дома сообщили: ждите звонка!

В итоге, вечером, Джо Байден позвонил, поговорил и пригласил наконец-то Владимира Зеленского посетить Вашингтон этим летом. А в ходе разговора заверил, что на встрече с Путиным 16 июня в Женеве будет отстаивать суверенитет Украины. Кроме того - Байден сообщил, что имеет намерение изложить Путину план США на случай агрессивных действий России.

* * *

Параллельно с комментариями по разговору Байдена с Зеленским Белый дом США озвучивает и ряд не слишком сенсационных заявлений:

- что Байден встречается с Путиным не вопреки разногласиям, а благодаря их наличию - над многим надо работать;

- что прямой разговор Байдена с Путиным - лучший способ понять, что намеревается и планирует делать РФ;

- что эта встреча - как "поощрение" Путина и защита американских интересов;

- что Байдену важно рассказать Путину о своей позиции и услышать его позицию (типа - "посмотреть в глаза", что ли...);

- что США намерены предпринять в случае "пагубных действий" РФ.

- что президент США Джо Байден начинает европейское турне, включающее встречу с Владимиром Путиным, "с позиции силы".

Одним словом - посмотрим.

Недолго осталось.

* * *

В преддверии саммита, Германия подыгрывает Байдену: настаивает на том, что Россия должна сохранить транзит газа через Украину даже после запуска "Северного потока 2". Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт:

«Для правительства остается центральным, чтобы и после завершения строительства «Северного потока-2» Украина оставалась транзитной страной. Существует транзитный договор».

По мнению Зайберта, договор о транзите российского газа через Украину может быть продлен до 2034 года. По «договору Ермака-Козака» первый пятилетний срок истекает в 2024, а второй возможный, от которого россияне пока не собираются отказываться, - в 2029. Это сигнал Украине: завязывайте с протестами против «СП-2», будете иметь долгосрочный контракт. Собственно, на уровне инсайдов в западных СМИ уже звучала информация, что США перестанут препятствовать достройке «Северного потока-2» при наличии гарантий сохранения прокачки газа через Украину. А гарантировать, как известно, можно все, что угодно, но это не дает гарантий следования этим, простите за тавтологию, гарантиям.

* * *

А НАТО тем временем, в который уже раз, обещает Украине «открытые двери». Но при этом "заходить" в эти открытые двери - нельзя. Можно стоять на пороге и ждать. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ во время конференции «Демократия в действии» в Киеве четко дал понять, что на саммите, который состоится 14 июня, и на который Украину не пригласили, члены НАТО не дадут согласие на ПДЧ для Украины. Но призвал не отчаиваться: "Проводите реформы и работайте на свою цель!». Как-то так...

* * *

В общем, только и остается, что снова и снова цитировать Борислава: "Так нагадить самому себе надо уметь..."

Ирина Шевченко по материалам СМИ для InfoKava