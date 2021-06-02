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Украинский государственным планировали узаконить ещё сто лет назад: найден документ

21:00, 02 июн 2021
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В Госархиве нашли 100-летний документ времен Украинской Державы гетьмана Павла Скоропадского о необходимости введения закона об украинском языке. Документ опубликован на сайте Центрального госархива высших органов власти, пишет Лига.Нет.
Документ датирован 23 августа 1918 года, в нем старший прокуратор Генерального суда обращается к министру юстиции.
Прокуратор объясняет, что в 1906-м (времена Российской империи) был принят закон, который обязывал госинституции и частных лиц общаться с госучреждениями исключительно на русском языке. После отмены этого закона в Украинской Державе граждане и институции вроде как получили право обращаться как органам госвласти на любых языках.
При отсутствии закона о госязыке на практике это привело к тому, что часть госинтстиутций и частных лиц продолжали употреблять русский в отношениях с Украинской Державой, аргументирует чиновник. В частности Генсуд практически ежедневно получал документы на русском от разных судебных учреждений.
"Не касаясь права частных лиц на употребление русского языка в их отношениях с Державными институциями, Генеральный суд на общих сборах 20 августа этого года<…>обратил внимание на желательность издания нового закона об обязательности употребления украинского языка в отношениях между Украинскими Державными институциями", – говорится в документе.
Справка
Украинская Держава заменила УНР 29 апреля 1918 в результате гетьманского переворота. Во главе государства стал гетьман Павел Скоропадский. Одной из примечательных черт этого периода была политика национально-культурного возрождения (например, создана Украинская академия наук во главе с Владимиром Вернадским). Держава прекратила свое существование в декабре 1918-го, когда к власти в результате восстания пришла Директория УНР, а Скоропадский отрекся от правления.
В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года.



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