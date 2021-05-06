Энтони Блинкен и Владимир Зеленский: о чем договаривались и какой в этом смысл

Госсекретарь США прибыл в Киев в среду, 5 мая, после 23:00. Вместе с главой Госдепартамента США Киев посещает и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известная в Украине. 6 мая утром Блинкен уже провел встречи с народными депутатами и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсуждались в том числе и реформы и военное сотрудничество, передает УНН.

Для чего приехал Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что прибыл в Киев для укрепления партнерства между Украиной и США. Также он отметил, что это важная возможность обсудить продолжающуюся агрессию России, а также подчеркнуть необходимость сохранения темпов реформ. Об этом Блинкен написал на своей странице в Twitter.

Во время встречи с депутатами ВР госсекретарь США рассказал о том, что на саммите G7 вопрос поддержки Украины было основным, как и на встрече стран-членов НАТО. Учитывая это, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на встрече обратился с просьбой изучить возможность заключения двустороннего договора о стратегическом военном сотрудничестве между США и Украиной. Кроме того, украинская сторона попросила поддержки в получении ПДЧ в НАТО и заверила, что Украина будет продолжать реформы. Также прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине - Кристину Квин послом на постоянной основе.

Позже Государственный секретарь США возложил цветы к стене памяти павших за Украину и встретился с митрополитом Епифанием. После этого они вместе посетили Михайловский собор. Особое внимание во время этой встречи, как указали в ПЦУ, было уделено вопросу становления Православной Церкви Украины, важности устранения искусственных препятствий при свободном, на основе принципов свободы совести, определении общинами своей принадлежности. Митрополит Епифаний выразил благодарность американской стороне за твердую поддержку Украине в контексте противодействия внешним вызовам, которым продолжает противостоять наше государство, а также в вопросах защиты свободы совести на оккупированных Россией территориях - в Крыму и на Донбассе.

Визит в ОП не обошелся без эксцессов. По сообщениям, встретиться с делегацией США хотели представители ФЛП и других объединений граждан, протестующих в центре Киева. Однако, подход к Офису Президенту заблокировали правоохранители. При этом, к примеру, журналистов пускают, при наличии удостоверения.

Во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен передал теплые приветствия от президента США Джо Байдена и заверил, что США всецело поддерживают Украину в противодействии агрессии России и развитии реформ.

Блинкен подчеркнул, что его личный визит сегодня в Киев подтверждает то, что "мы и в дальнейшем хотим продолжать тесное сотрудничество". Также он отметил прогресс, которого достигла Украина с 2014 года и то, что много работы еще впереди.

В рамках визита Энтони Блинкен также встретится с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами.

Соглашение по безопасности

Киев и Вашингтон обсуждили возможность заключения "очень серьезного" соглашения по безопасности. Так, по словам Президента, поддержка Соединенными Штатами Украины, в частности финансовая, продолжается, а также увеличивается.

Также по его словам, еще одна "фундаментальная идея" касается безопасности в Черноморском и Азовском регионах.

"Надо, чтобы все стороны согласовали эту идею, тогда все расскажем обществу", - добавил он.

Украина заинтересована в заключении с Соединенными Штатами двустороннем соглашении по безопасности, которое потенциально может усилить обороноспособность страны. Владимир Зеленский заявил, что на переговорах стороны среди других подняли и вопрос "возможного двустороннего очень серьезного соглашения" между Вашингтоном и Киевом.

Как рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, планируя соглашение, украинские чиновники опирались на уже имеющийся опыт США.

"Это - чрезвычайно амбициозная идея. Она принадлежа украинской стороне, а сегодня мы получили положительные отзывы сотрудничества на этом направлении со стороны наших американских партнеров. Впереди достаточно сложная и длительная работа, но я более чем уверен, что результаты превзойдут все самые смелые ожидания", - отметил он.

Дипломат не назвал конкретных стран, чей опыт был взят за основу, но отметил, что "это такие практические примеры, которые уже имеют США и это в значительной степени облегчит согласование определенных элементов будущего документа с украинской стороной".

Как рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, идея о соглашении по безопасности между Украиной и США возникла еще в 2008 году.

"Тогда после нападения России на Грузию эта идея была поддержана руководством государства, и украинская дипломатия начала работать над текстом такого соглашения, его проект был подготовлен. Но, в то время президент Буш младший еще продолжал вглядываться в глаза Путину и видеть там нечто похожее на мир. Поэтому идея этого соглашения не была реализована", - отметил Огрызко.

С его слов, зато было подписано Хартию о стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Документ, среди прочего, декларирует намерения реализовать программу усиленного сотрудничества по безопасности, которая предусматривает "увеличение украинских возможностей и усиление Украины как кандидата на членство в НАТО".

"Я думаю, это была ошибка США, что они не сделали тогда этот шаг (речь о подписании двустороннего соглашения по безопасности - ред.). Я думаю, что ошибкой будет и сейчас в случае, если это останется лишь разговором. А то, что эта тема обсуждается, это хорошо - значит она на повестке дня, и теперь уже зависит от нас, будет ли оно подписано, потому что в действительности речь идет не о том, что сейчас часто говорят, об этой сделке вне НАТО - нам такое соглашение, я считаю, не нужно. Я считаю, нам нужно стремиться к членству в НАТО, а это соглашение, о котором часто говорят, "главный союзник вне НАТО" - оно предоставляется странам, которые по определению не могут быть в Альянсе", - пояснил Огрызко.

Так и не подписанное в 2008 году соглашение, по словам экс-министра, кроме общих вещей, которые в таких случаях должны иметь место, содержало и кое-что интересное.

"Оно, если коротко, предусматривало статью 5 Вашингтонского договора, только в двусторонних отношениях", - отметил он.

Так, статья 5 Североатлантического (Вашингтонского) договора предусматривает принцип коллективной обороны. Он заключается в том, что нападение на любую из стран - членов НАТО рассматривается как нападение на них всех.

В прошлом году США заключили оборонительное соглашение с Польшей. Такой документ имел целью укрепить западное военное присутствие на восточном фланге НАТО в ответ на усиление со стороны России. Соглашение предусматривало в частности, что 1000 американских военнослужащих будет развернуто в Польше, как дополнение к нескольким тысячам военных НАТО, которые уже дислоцированы в стране.

Приглашение Байдена в Украину

Президент Владимир Зеленский передал американскому коллеге Джо Байдену приглашение посетить Украину в текущем году.

Блинкен отметил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом, сейчас организовать визиты очень сложно.

“Я очень благодарен за приглашение, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь... Мы найдем подходящее время, когда мы сможем приехать в Украину и провести здесь время”, — заявил Госсекретарь.

Угроза от России остается

Российская агрессия до сих пор несет угрозу для Украины на участке общей границы. Об этом сказал Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции.

"Относительно угроз, они остаются. Россия отвела некоторую часть войск, но значительные силы остаются на границе с Украиной. Она отвела некоторое оборудование, но значительное количество оборудования остается на границе с Украиной. Значит, Россия имеет способность за достаточно короткое время агрессивно действовать, если она решит это сделать", - сказал Блинкен.

Никаких договоренностей без Украины

США не будут заключать никаких договоренностей, которые касаются Украины, без самой Украины. Об этом во время визита в Министерство иностранных дел (МИД) Украины 6 мая пообещал государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Его слова процитировал в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Он сказал очень важную вещь: что Украина никогда не должна сомневаться в США. США никогда не будут договариваться ни с кем об Украине без Украины", – сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что обсуждать Украину без Украины "можно и нужно", но договариваться о ней – нет.

Вооружение будет

США рассмотрят запрос Украины о предоставлении нового вооружения. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в комментарии "Радио Свобода".

"Конечно, мы рассмотрим любой запрос. Здесь ключевым партнером Украины является Пентагон. Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь - кроме той очень значительной помощи, которую мы уже предоставили, в частности, оснащения, - была бы полезной для Украины именно сейчас. Этот вопрос на стадии активного рассмотрения", - отметил Блинкен.

Блинкен добавил, что Россия почувствует последствия, если решится на новый акт агрессии против Украины.

США интересует "нормандский формат"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время визита в Киев обсудили пути привлечения США к урегулированию ситуации на Донбассе в сотрудничестве со странами "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция). Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, находящимся с рабочим визитом в Украине. Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в тесной координации с Германией и Францией как сторонами "нормандского формата", — сказано в нем.

Путь в НАТО для Украины открыт

В рамках сегодняшнего визита Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев, стороны согласовали конкретные механизмы, в рамках которых украинская сторона может продолжать свое приближение к стандартам НАТО. Об этом УНН рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Для украинской стороны евроатлантическая и европейская интеграция является частью внешнеполитического курса, который прямо закреплен в Конституции. Безусловно, мы поднимали эти вопросы перед американской стороной. Американская сторона в очередной раз подтвердила свою политику открытых дверей относительно интеграции с НАТО. При этом мы согласовали конкретные механизмы, в рамках которых украинская сторона может продолжать свое приближение к стандартам НАТО, а также обсудили перечень приоритетных направлений реформ, которые позволят сделать это сотрудничество более масштабным и таким, что можно действительно почувствовать каждому рядовому гражданину", - рассказал Енин, говоря о сегодняшнем визите.

Сигналы для России

По словам Енина, в общем впечатление от визита Блинкена в Киев остались очень положительными.

"Во-первых, это первый полноценный двусторонний визит в Европу Государственного секретаря с момента его назначения на эту должность. Во-вторых, это четкий сигнал всем нашим партнерам, и Российской Федерации с другой стороны о том, что несмотря на огромную загруженность действующей американской администрации вопросами внутренней повестки дня, вопросами восстановления глобального лидерства, американская администрация очень плотно отслеживает ситуацию, в том числе в сфере безопасности, в этой части Европы, и достаточно четко артикулирует свои намерения отстаивать территориальную целостность и суверенитет нашего государства", - заявил замминистра.

Также по его словам, Украина получила четкие заверения в готовности американской стороны продолжать поддержку нашего государства в ее борьбе с российской агрессией. Был поднят вопрос энергетической независимости, вопросы противодействия реализации проекта "Северный Поток - 2".

Сотрудничество и реформы

Стороны обсудили совместные направления взаимодействия в рамках борьбы с климатическими изменениями, сотрудничество в сфере экономики и торговли, а также подробно остановились на тех шагах, которые уже были осуществлены Украиной по реформированию всех сфер жизнедеятельности государства, начиная с земельной реформы, продвижении вперед антикоррупционной повестки дня и многих других вопросов.

"Было возбуждено и вопросы дальнейших шагов украинской стороны в направлении реализации этих реформ. Американская сторона четко отметила ключевые реформы, которыми является реформа в сфере судопроизводства, усиление независимости антикоррупционной инфраструктуры, вопросы реформы СБУ, а также реформа корпоративного управления, и мы получили четкие сигналы готовности американской стороны продолжать поддержку Украины в рамках реализации указанной повестки дня реформ", - добавил дипломат.

Все позитивно: читайте между строк

Визит Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину можно расценивать как успех, считает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Мне он (визит Блинкена - ред.) понравился. Действительно, за сухими фразами очень часто надо найти те вещи, которые читаются между строк, и формальные разговоры, даже то, что мы обсудили, уже свидетельствует о том, что темы, которые обсуждались, для нас очень важны, полезны, и здесь надо сказать правду, что в этом плане это был успех", - сказал Огрызко.

Так, по словам Огрызко, американская сторона в очередной раз подтвердила, что территориальная целостность Украины - это "не слова, а большая конкретика", которую США очень уверенно поддерживает.

Во-вторых, американцы, по мнению экс-министра, подтвердили, что поддержка Украины, прежде всего военная, остается приоритетом. США подтвердили, что хорошо разбираются на внутренних проблемах Украины и готовы нам помогать.

"Конечно, при этом они будут требовать конкретных вещей, но я считаю, что это только на пользу Украине - чем быстрее мы пройдем этот процесс от разговоров о реформах к периоду их выполнения, тем быстрее мы станем членами Европейского Союза и НАТО. Поэтому, с какой стороны ни посмотреть - везде плюс. Я считаю, что это как раз то, что нужно", - отметил он.

Также Огрызко подчеркнул, что визит Блинкена в Европу начался с Великобритании, и вторым пунктом был именно Киев.

"Я считаю, что это очень четкий сигнал о том, что Украина для США - это не формальность, а серьезная вещь, это стратегия. Поэтому я думаю, что мы все можем быть довольны, что мы не одни. Российская Федерация, я думаю, все эти сигналы прекрасно понимает и читает. Поэтому это - большой плюс", - подчеркнул он.

Прессу о визите Блинкена в Украину читала Ирина Шевченко, InfoKava











