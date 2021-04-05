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Капитан Ever Given опровергла причастность к пробке в Суэцком канале: "Это была не я!"

22:00, 05 апр 2021
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Первая женщина-капитан Египта Марва Эль Селигдар опровергла слухи, гулявшие по СМИ и соцсетям, что за штурвалом контейнеровоза Ever Given в тот злополучный день блокировки Суэцкого канала была именно она. По ее словам, она в то время находилась за сотни миль от канала, в Александрии, пишет BBC.

Эль Селигдар рассказала, что эти слухи обрушились на нее совершенно неожиданно. "Я была просто шокирована", – призналась женщина.
Она подчеркнула, что не могла управлять Ever Given, так как в тот период работала первым помощником капитана, командующего кораблем Aida IV и они находились в Александрии.
Первоисточником слухов, предположительно, стало местное издание Arab News, которое опубликовало снимки с экрана, снабдив их фальшивыми новостными заголовками. Сами кадры при этом, скорее всего, были взяты из статьи о Марве как о первой египтянке, ставшей капитаном судна.
Как призналась капитан, она понятия не имеет, с чего началось распространение слухов и какова их причина. "Возможно меня преследовали потому, что я успешная женщина в своей сфере, или потому, что я гражданка Египта, не знаю", – заметила она.
По словам Марвы, она неоднократно сталкивалась с сексизмом, даже во время учебы – на борту обычно присутствовали только пожилые мужчины с разным менталитетом, поэтому найти единомышленников было сложно.
Напомним
23 марта 2021 года в Суэцком канале сел на мель Ever Given (водоизмещение 220 000 т, длина 400 м, владелец судоходной линии – Evergreen, судно принадлежит японской компании Shohei Kisen) – один из крупнейших контейнеровозов мира. Движение по каналу оказалось заблокированным, в пробке застряли более 300 судов. 29 марта судно сняли с мели и движение в канале понемногу начало восстанавливаться.



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