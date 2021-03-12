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Как живут люди в мире: Польша, Гданьск

23:20, 12 мар 2021
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Гданьск иногда называют польским Амстердамом. И действительно, протекающая прямо через центр города река Мотлава, наполненная корабликами и окружённая старинными зданиями, каналы, которые есть в городе, придают Гданьску это сходство. Но при этом город имеет совершенно индивидуальный облик, а величественные здания Старого города и смелые постройки нового времени делают его неповторимым.

Коронавирус  очень сильно повлиял на передвижение туристов по миру. Вот и в Гданьск стало меньше приезжать людей из других краёв, но мечтать об этом своеобразном городе никто не возбраняет. А те, кому посчастливилось побывать уже в новом году в Гданьске, готовы поделиться с нами своими впечатлениями.

Наш давний добровольный корреспондент Александр Вершялис прислал фоторепортажи из нескольких европейских городов, где побывал буквально несколько дней назад. Давайте и мы пройдёмся вместе с ним по дневному и вечернему Гданьску, который манит своей историей, уходящей вглубь веков, привлекает современностью, настраивает на романтический лад.

Не зря Гданьск считают одним из самых красивых городов Польши.

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