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Золото, серебро и бронзу завоевали украинцы на Кубке Европы по фристайлу
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Золото, серебро и бронзу завоевали украинцы на Кубке Европы по фристайлу

20:30, 17 фев 2021
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Две “золотые”, одну “серебряную” и три бронзовые награды завоевали украинские фристайлисты на домашнем этапе Кубка Европы по лыжной акробатике, который проходил на горнолыжном курорте Красия на Закарпатье. Об этом сообщает Федерация лыжного спорта Украины.

Победный дубль сделал Максим Кузнецов. "Серебро" и "бронза" на счету Владимира Кушнира. На третью ступеньку пьедестала взошли Ангелина Брыкина и Анастасия Гасюк.

Впервые в истории украинского фристайла наше государство будет выступать организатором международных соревнований по лыжной акробатике - с 3 по 6 марта на трассах ГК "Буковель" состоятся соревнования этапа Кубка Европы FIS.

Мероприятие пройдет при поддержке Минсемьи Украины и Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Официальный спонсор соревнований - ГК Буковель.

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