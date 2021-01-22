Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов

В Сети состоялась премьера четвертой серии фильма о новой украинской культуре Спалах. В ней его авторы обратили внимание на современную украинскую гастрокультуру, пишет "НВ".

Фильм исследует Украину как важную точку на гастрономической карте Европы, рассказывает о буме новых заведений и объясняет, как в СССР пытались уничтожить украинскую кухню как часть культурного кода, и дает ответ на вопрос, как получилось так, что украинская кухня обросла стереотипами вроде только борща и вареников.

Сами же украинские рестораторы, и среди них Дмитрий Борисов (семья ресторанов Борисова), Евгений Клопотенко (100 років тому вперед), Миша Кацурин (Китайский, Вьетнамский и Тайский Приветы), Дмитрий Заходякин (Хлебный, HOLY BURGER, Редкая птица), Дмитрий Запорожец (First line group), Леонид Остальцев (Veterano) и другие рассказывают, как ищут и открывают для себя украинскую кухню, экспериментирует с концептуальными форматами и рецептами. Кроме того, каждый из них отмечает, что 2014 год стал переломным и полностью изменил вектор украинских заведений.

Дмитрий Борисов (семья ресторанов Борисова):

У нас не было даже гастрономического фундамента, Советский Союз за 70 лет вырезал его от и до как часть культурного кода, потому что культура многогранна. И я считаю, что гастрономический культурный код — он стержневой, на него, собственно, и насаживается все остальное. Потому что гастрономия — это мы собираемся все вместе, проводим время. Это семья, это традиция, продукт, регион. И это все — очень серьезная культурная составляющая.

Евгений Клопотенко (100 років тому вперед):

Ко мне в ресторан приходит компания из пяти человек и говорят: «Я так захотел дерунов, водочки, селедочки, а у вас ничего этого нет! Так зачем мы пришли?» А я отвечаю: «Хм, на этом ваши стереотипы и сломались! Вам сейчас идти в другой ресторан слишком напряжно, так что начинайте — ешьте верещаку, шпундру и путрю».

На самом деле, Советский Союз просто везде. Он нас направляет не в сторону светлого будущего, а в сторону прошлого. Поэтому, когда вы едите советскую еду, вы едите прошлое, друзья.

Миша Кацурин (Китайский, Вьетнамский, Тайский приветы):

На первом курсе меня выгнали из общежития моего института. И я поселился в общежитии технологии и дизайна, где жили китайцы. Там на первом этаже был китайский гендель. Там же я узнал о том, что такое китайская еда и что она — совершенно другой мир. После этого на протяжении десяти лет китайская еда стала для меня самой любимой, и это, собственно, стало отправной точкой для наших ресторанов.

Напомним

Новый документальный сериал Спалах рассказывает о новой украинской культуре во всех ее проявлениях. Его авторы хотят обратить внимание на украинцев, работу которых украинцы привыкли не замечать, пока их не признает мировая индустрия. Для сериала, который состоит из 10 эпизодов, было взято более 100 интервью. Их героями стали Святослав Вакарчук, Дмитрий Монатик, Роман Винтонив (Майкл Щур), Ната Жижченко, DakhaBrakha, Влад Яма, Евгений Клопотенко, Антонио Лукич, Андрей Данилко, Ксения Шнайдер и др.











