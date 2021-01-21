Пандемия: инфицировано почти 100 млн человек, новая тест-система в Украине

В мире коронавирусом SARS-CoV-2 инфицировано уже 95,5 млн человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 95 543 848 человек, из них выздоровели 52 597 341. Количество умерших возросло до 2 039 942.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (24 073 555), Индия (10 571 773), Бразилия (8 511 770), Россия (3 552 888), Великобритания (3 443 350), Франция (2 972 889), Турция (2 392 963) и Италия (2 392 963).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (398 977), Бразилии (210 299) и Индии (152 419).

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 201 894. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 163 716 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 20 869 — летальные.

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Украинская компания “Диапроф-Мед” разработала новую тест-систему для оценки поствакцинального иммунитета к COVID-19 методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела. Об этом сообщает пресс-служба “Диапроф-Мед”.

“Частное акционерное общество "Научно-производственная компания “ДИАПРОФ-МЕД”, руководствуясь принципом того, что вакцинация и качественная диагностика являются главными заслонами на пути распространения инфекций, сообщает о завершении разработки новой тест-системы для оценки поствакцинального иммунитета, методом иммуноферментного анализа с использованием стандартного оборудования для ИФА открытого типа“, — сообщили в компании.

Там также пояснили, что новая тест-система предназначена для качественного и количественного определения нейтрализующих антител, которые образуются после прививки любой вакциной от COVID-19.

“Тест-систему сконструировано по принципу конкурентного ИФА и предназначено для качественного и полуколичественного определения нейтрализующих антител, направленных на блокирование взаимодействия между АПФ — 2 (ACE-2) и рецептор-связывающим доменом RBD структурного белка Spike вируса SARS-CoV-2. В системе смоделирован in vitro механизм проникновения вируса в клетку и создана возможность оценки ингибирующих факторов этого проникновения”, — заявили в "Диапроф-Мед“.

Определять качественный и количественный состав антител с помощью новых тестов будут в образцах сыворотки и плазмы крови человека, что поможет как можно точнее сделать вывод об эффективности той или иной вакцины от COVID-19. А также определит уровень защищенности того или иного человека поствакцинным иммунитетом.

“Наша компания ожидает начала массовой вакцинации населения Украины для проведения валидации предложенной тест-системы”, — подчеркнули в “Диапроф-Мед”.

Напомним, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии и президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов сообщил, что поствакцинный имунитет и количество нейтрализирующих антител можно определить с помощью качественных ИФА-тестов. А для определения только качественных диагностикумов группа Диа (компании DiaPrep System Inc. и “Диапроф-Мед”) создала уникальную валидационную панель.

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Представители трех стран заинтересовались наработками украинских ученых в сфере создания отечественного кандидата антикоронавирусной вакцины. Но на данный момент украинские разработчики пока не планируют передавать свои наработки, ведь вопрос финансирования производства и клинической фазы испытания вакцины все еще может быть решен как на уровне государства, учитывая уровень поддержки со стороны Президента Украины Владимира Зеленского и министра здравоохранения Максима Степанова, так и за счет частных инвесторов. Такое мнение озвучил научный консультант, профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов на ZOOM-конференции.

"Скажу честно: уже несколько стран контактировали – мы им предоставляли документы о том, какая вакцина, как она получится и так далее. Нельзя скрыть такую вещь, если вы уже доложили ее Президенту. Конечно, другие люди интересуются", - рассказал он.

Фаворов также пояснил, что дальнейший процесс производства 100 тысяч доз вакцинного препарата, необходимых для клинических испытаний, требует финансирования в размере 10-15 миллионов долларов. Он также не исключает, что подобные инвестиции в украинскую вакцину вернутся колоссальной прибылью для государства, ввиду высокого экспортного потенциала, эффективности данного продукта и отсутствия особенных условий для хранения, в отличие от той же вакцины Pfizer.

"Во всем мире (это не я придумываю) были созданы приправительственные фонды для финансирования вакцин. Например, дочь Путина возглавила такой фонд. В США Pfizer продал еще несозданную вакцину государству, а государство сказало – "мы у тебя уже купили заранее". То есть существуют всевозможные подходы - кто-то должен это у вас продумать, отдельная комиссия должна этим заняться и создать наиболее оптимальную систему инвестирования в данный проект", - считает Фаворов.

Эпидемиолог также подчеркнул, что при вложении относительно небольших средств с точки зрения государственных масштабов, учитывая производительные мощности отечественных предприятий, через год Украина может выйти на мировой рынок с совершенно новым, уникальным и независимым от других продуктом.

"При вложении относительно небольших для государства денег, это даст вам возможность выйти на рынок с совершенно новым и независимым от других продуктом. (...) Решения вашей страны вы должны принимать сами. Я всё время подчеркивал, что в России так и сделали: создали такой элитный частный фонд, внесли деньги и сделали вакцину.(...) Это абсолютно открытый вопрос. У вас есть люди в стране, которым это по силам, но, конечно, ни одна вакцина не делается без участия государства. Во всяком случае - без контроля. Это очень серьезный вопрос. Создание частного фонда по разработке вакцины очень перспективно, тем более, что у вас есть уникальное производство. Во всем мире надо было бы строить это производство, а оно у вас есть - и одно из лучших в мире", - подытожил он.

Напомним, ранее Фаворов рассказал, что разработка украинского кандидата в вакцины не финансировалась и не финансируется за государственные деньги. Все стадии исследования и разработки были осуществлены исключительно за оборотные средства предприятий-разработчиков "Диапроф-Мед" и DiaPrep System Inc.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский лично заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину после заключительной фазы клинических испытаний.

Отметим, что начать клиническую фазу испытаний без производства 100 тысяч доз вакцинного препарата нет возможности из-за отсутствия финансовых средств. Более того, бюджетом 2021 года не предусмотрено финансирование производства украинской вакцины.



