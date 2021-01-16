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Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -

22:00, 16 янв 2021
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За 13-летний период мировые потери тропического леса составляют более 43 млн га леса, заявили в WWF (Всемирный фонд дикой природы), передает Reuters. В Украине тоже дела с лесами продолжают ухудшаться.

"В своем новом отчете WWF проанализировал 24 горячие точки по вырубке лесов в Азии, Латинской Америке и Африке и обнаружил, что в период с 2004 по 2017 годы в этих районах было вырублено более 43 млн гектаров леса", - говорится в сообщении.

В WWF считают, что распространение пандемии COVID-19 является так же одним из последствий вырубки лесов.

"Там, где наблюдается большая вырубка лесов и изменение землепользования, есть больший риск появления новых заболеваний", - сказали в Фонде.

В отчете указывается, что вырубка лесов происходит быстрыми темпами в бразильской Амазонке и Серрадо, боливийской Амазонке, Парагвае, Аргентине, на Мадагаскаре и островах Суматра и Борнео в Индонезии и Малайзии.

"Коммерческое сельское хозяйство является главной причиной вырубки лесов во всем мире... лесистые участки очищаются для выпаса скота и выращивания сельскохозяйственных культур", - пишут в Фонде.

Во всех горячих точках развитие инфраструктуры, включая расширение дорог и добычу полезных ископаемых - также способствовали вырубке лесов.

"Защита лесов в мире считается жизненно важной для сдерживания глобального потепления, поскольку в них сохраняется углерод, который нагревает планету, и помогает регулировать климат за счет осадков и температуры. 8000 лет назад леса покрывали примерно половину суши Земли, но в настоящее время леса составляют лишь 30% , - отмечают исследователи.

Пандемия COVID-19, однако, может послужить пусковым механизмом для активизации мероприятий по охране лесов, добавляется в отчете.

"С этой разрушительной пандемией мы также имеем возможность восстанавливаться и по-настоящему посмотреть на наши отношения с природой и начать восстанавливать эти отношения", - резюмировали в Фонде.

В украинской Госэкоинспекции отмечают, что состояние лесов в Украине тоже продолжает ухудшаться.

В 2020 году состояние лесов по сравнению с 2019 годом ухудшилось и за год убытки из-за нарушения природоохранного законодательства составили около 312 млн гривен.

“В 2020 году в части охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов и растительного мира Госэкоинспекция рассчитала около 312 миллионов гривен убытков за нарушение природоохранного законодательства. По сравнению с 2019 годом наблюдается динамика роста рассчитанных убытков: в прошлом году сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 167 миллионов гривен”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Госэкоинспекция подписала Меморандум о сотрудничестве с Национальным центром управления и испытания космических средств, чтобы получать аэрокосмические снимки земной поверхности.

“Это даст нам возможность оперативно выявлять вырубки, разработки карьеров, загрязнения моря и своевременно принимать меры для прекращения нарушений... В первую очередь необходимо увеличивать ответственность за вред, наносимый окружающей среде, повышать штрафы и убытки за вырубку”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине через лесхозы в течение новогоднего периода продали почти полмиллиона елок на более 39 миллионов гривен, за незаконно срубленные елки составлены 432 админпротокола на сумму 180 тыс. грн, хотя действия браконьеров нанесли ущерб леса на 873 тыс. грн.



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