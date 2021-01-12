Вирусные новости: неандертальцы, химеры, нищета и геополитические игры

Коронавирус не отступает. В Украине зафиксировано уже 1,12 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, а количество выздоровевших за сутки втрое больше, чем заболевших. Всего в мире заболело 90 873 878 человек, из них выздоровели 50 247 453. Количество умерших возросло до 1 944 561. Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 20-м - по количеству смертей от COVID-19. Но мир борется не только с короноворусом, хотя он осложнил все остальные болезни...

Универсальная вакцина против гриппа

Разработанная американскими молекулярными биологами универсальная вакцина против вируса гриппа (вырабатывает защиту сразу против многих штаммов этого патогена) продемонстрировала "обширный, сильный, стойкий и функциональный" иммунный ответ на фазе I клинических испытаниях и "имеет приемлемую безопасность для взрослых". Отчет опубликован в журнале Nature Medicine.

Основанный на химерном гемагглютинине (сНА) препарат разработан шесть лет назад в медцентре Mount Sinai и с той поры проходит все этапы испытаний. Это модернизированный белок вирусной оболочки, благодаря которому вирион цепляется за "выросты" на мембране клеток жертвы, проникает в них и заражает. Как и многие вакцины, этот препарат вынуждает организм производить антитела против определенных участков поверхностных белков вируса.

Современные вакцины от гриппа вырабатывают антитела к наружной части белка гемаглютинина – его головке (см. схему ниже), которая постоянно чуть-чуть меняется из-за мутаций, что требует постоянного обновления вакцин. Однако антитела и клетки-киллеры после иммунизации сНА-вакциной атакует "ножку" этого белка, которая практически неизменна.

В фазе I испытания в США с интервалом три месяца были привиты 56 добровольцев от 18 до 39 лет: одним дали вакцину в разных вариациях, другим – плацебо. Препарат мог быть составлен как из фрагментов вируса, так и из ослабленного вируса, который модернизирован химерным гемагглютинином. Его либо закапывали в нос, либо вводили уколами.

Участники фазы I заболевали гриппом гораздо реже остальных, утверждают авторы.

Хотя концентрация антител после применения сНА-вакцины ожидаемо снизилась спустя какое-то время после прививок, через полгода после иммунизации она стабилизировались и оставались неизменной даже через 1,5 года. Сколько такой эффект будет продолжаться, пока неизвестно: в будущее заглядывать пока не научились.

Вскоре авторы препарата хотят сконструировать новую его версию, которая будет формировать иммунитет и к подтипам/штаммам вируса гриппа B. Они пишут: объединение нужных свойств в одной трехвалентной сНА-вакцине даст людям универсальный препарат, защищающий "от всех дрейфующих сезонных, зоонозных и новых пандемических вирусов гриппа".

Справка

По данным Всемирной организации здравоохранения, от сезонного гриппа ежегодно умирает от 290 000 до 650 000 человек. Обычно болезнь у людей вызывают штаммы вируса гриппа типа А. Из-за процесса мутаций, который носит название антигенного дрейфа, эффективно бороться с ним пока не научились. Постоянные минимальные мутации в РНК-геноме вируса ведут к тому, что минимально меняется структура белка-гемагглютинина и фермента нейраминидазы – и антитела к прошлогоднему штамму уже не инактивируют обновленный естественным отбором патоген.

Неандертальское наследство

Исследователи Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) и Хуго Зеберг из Каролинского института (Швеция) выявили еще один генетический фактор, связанный с наследием неандертальцев, который влияет на тяжесть заболевания COVID-19. Их работа опубликована на сервере препринтов BioRxiv.

"Здесь мы показываем, что 2-8% людей в Евразии несут вариантную промоторную область гена DPP4 , унаследованного от неандертальцев. Этот ген кодирует фермент, который служит рецептором коронавируса MERS-CoV (вызывающего ближневосточный респираторный синдром - ИФ) и в настоящее время не считается рецептором SARS-CoV-2. Однако неандертальский вариант DPP4 удваивает риск тяжелого заболевания COVID-19", - заявляют исследователи.

DPP4 - это фермент, разрушающий ряд биологически активных пептидов, он участвует в нескольких физиологических системах, включая регуляцию метаболизма глюкозы. При этом, отмечают исследователи, ингибиторы DPP4 используются для лечения диабета и, как предполагается, влияют на тяжесть заболевания COVID-19.

В сентябре Паабо и Зеберг выявили неандертальский кластер гаплотип (кластер) из шести генов в третьей хромосоме, который связан с более высоким риском дыхательной недостаточности у пациентов, инфицированных коронавирусом, и, напротив, защитные области на хромосомах 9 и 12, также унаследованные от неандертальцев.

По данным исследователей, неандертальский гаплотип обнаружен примерно у 16% жителей Европы и половины населения Южной Азии. У жителей Африки и Восточной Азии этих генов нет.

По данным исследователей, распространенность определенной неандертальской группы генов особенно высока среди жителей Бангладеш, где носителями этого гаплотипа являются около 63% жителей.

COVID-19 порождает нищету

Уровень крайней нищеты в 2020 году увеличился во всем мире впервые за последние 22 года. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на проходящем в видеоформате заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности, пишет УНН.

Генсек отметил, что пандемия коронавируса усугубила целый ряд негативных тенденций. “В 2020 году впервые за 22 года произошел рост крайней нищеты, — сказал он. — Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек”.

Гутерриш также обратил внимание, что во всем мире “усугубляется гендерное неравенство, причем мир оказался отброшен назад на десятилетия с точки зрения доли работающих женщин как ключевого драйвера для инклюзивного развития”.

“Если мы собираемся разорвать круг нищеты и конфликтов, нам нужен более амбициозный подход, основанный на двух принципах, закрепленных в Целях устойчивого развития. Во-первых, это взаимозависимость: не может быть устойчивого развития без мира и мира без устойчивого развития, — перечислил он. — Во-вторых, вовлеченность. Обязательство „не оставлять никого позади“ должно быть в центре наших усилий как по продвижению устойчивого развития, так и по предотвращению и разрешению конфликтов”.

Титаническая битва вакцин

Украина стала точкой геополитических столкновений из-за вакцины COVID-19, поскольку не смогла получить вакцину с США, потому что администрация президента Дональда Трампа запретила их экспорт. При этом, российская пропаганда по "Спутник V" заставила покупать вакцины в Китае. Об этом пишет издание New York Times.

"Страна, которая уже попала в широкое противостояние между Востоком и Западом в европейской политике, теперь также стала точкой геополитических столкновений вакцин от коронавируса. И пока это вредит Украине. Сначала переговоры с Pfizer и другими западными производителями вакцин о ранних поставках провалились после того, как администрация президента Дональда Трампа запретила их экспорт. Теперь первые коммерческие поставки западных вакцин возможны разве что под конец 2021 года, если не вмешается администрация Джо Байдена", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что сложное положение Украины попало во внимание российских государственных СМИ, которые начали подчеркивать, что западные союзники не помогли Украине, когда ей это нужно. В качестве альтернативы, они предложили российскую вакцину.

Указано, что украинские лидеры озвучивали опасения по поводу безопасности и эффективности российской вакцины. Они обратились к Китаю, приобретя первые вакцины после поспешных переговоров во второй половине декабря.

"Россия, как всегда, использует это в своей гибридной войне, как информационное оружие. Вопрос вакцин политизирован", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Сообщается, что российские насмешки разозлили украинских специалистов в сфере здравоохранения, хотя они не могут этому особенно противостоять без альтернативных источников вакцин.

Указано, что перед запретом на экспорт вакцин из США Украина договаривалась об ускорении поставок с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Хотя переговоры продолжаются, сроки поставки отодвигаются все дальше.

"Мы должны быть, скажем так, акробатами в политике, чтобы умудриться каким-то образом попасть в приоритет", - сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью New York Times в декабре.

По его словам, американский запрет на экспорт вакцин отбросил Украину в конец очереди по вакцинации. При этом, самые богатые страны оказались первыми в глобальной очереди за вакцинами в мире.

"В конце декабря Украина ускорила переговоры с китайским поставщиком Sinovac Biotech, объявив о заказе 1,9 млн доз, которые поступят в начале февраля.

Этого, конечно, вряд ли хватит, но это все равно стало геополитической победой для Китая, который смог помочь, когда западные страны отвернулись", - указано в сообщении.

Напомним, Зеленский призвал ЕС "уделить повышенное внимание" странам "Восточного партнерства" относительно вакцин.

На днях главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил о возможности поставки в страну м-РНК вакцины от COVID-19 уже в ближайшее время и сообщил о письме от COVAX.



