"Поддержать"
Тренды:
Новости
Пошаговый старт в беттинге с нуля до первых выигрышей PR
Cамые страшные в истории случаи массового вымирания людей
Украинка в списке самых влиятельных женщин мира по версии BBC
Пенсию не дают, но в армию призывают: как "разводят" граждан ОРДЛО с российскими паспортами
Глобальный музыкальный топ-2020 от Spotify: что слушали больше всего
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса ИНФОГРАФИКА
Мясо из пробирки скоро будет дешевле, полезнее и вкуснее натурального
В Кагарлыке за пытки и изнасилование в полицейском участке судят 5 правоохранителей
«Мотор Сич»: как Украина теряет активы и обзаводится недоброжелателями
Как сделать стикеры и наклейки своими руками PR
На кого работает Венедиктова, и почему она "отмазывает" зама Ермака
Зеленский решил, что локдаун не нужен: "количество заболевших не растет, как магазины Рошен"
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
НАБУ и САП завершили расследование о миллионной взятке руководству органов
В Запорожье в небо поднялся новый украинский самолет
Все новости
Шоу бизнес / Музыка

Глобальный музыкальный топ-2020 от Spotify: что слушали больше всего

21:30, 07 дек 2020
88
Версия для печати

Крупнейший музыкальный стриминговий сервис Spotify представил рейтинг лучших исполнителей, песен и альбомов - 2020, а также рассказал немного о глобальных трендах года, передает УНН со ссылкой на блог компании.

Так, лучшие песни года, которые понравились большинству слушателей сервиса, составляют следующий список:
— “Blinding Lights” by The Weeknd

— “Dance Monkey” by Tones And I

— “The Box” by Roddy Ricch

— “Roses — Imanbek Remix” by Imanbek and SAINt JHN

— “Don’t Start Now” by Dua Lipa

Исполнителями года по версии Spotify стали:
— Bad Bunny
— Drake
— J Balvin
— Juice WRLD
— The Weeknd
Топ исполнительниц-2020 выглядит следующим образом:
— Billie Eilish
— Taylor Swift
— Ariana Grande
— Dua Lipa
— Halsey
Самые популярные альбомы в мире 2020 года:
— YHLQMDLG, Bad Bunny
— After Hours, The Weeknd
— Hollywood’s Bleeding, Post Malone
— Fine Line, Harry Styles
— Future Nostalgia, Dua Lipa

Также в этом году в Spotify оценили самые популярные глобальные тенденции в музыке.

Отмечается, что, когда люди начали дистанцироваться от общества, в Spotify отметили рост количеста плейлистов на тему ностальгии и работы из дома, а также подкасты о здоровье, такие как “Unlocking Us с Брене Браун” и “Get Sleepy: медитация и рассказы для сна”.

Напомним, с 15 июля текущего года крупнейший в мире музыкальный стриминговий сервис Spotify официально начал свою работу в Украине.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Мультимедиа
Смотреть еще
Власть / Скандал / Видео / Главные новости / Фото / Статьи / Промышленность
7-12-2020, 19:30
«Мотор Сич»: как Украина теряет активы и обзаводится недоброжелателями
«Мотор Сич»: как Украина теряет активы и обзаводится недоброжелателями
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
Украина на пороге шламовой катастрофы: как Дерипаска уничтожает Николаевскую область
Украина на пороге шламовой катастрофы: как Дерипаска уничтожает Николаевскую область
Хортица открывает тайны древности: уникальные находки археологов
Хортица открывает тайны древности: уникальные находки археологов
Война в Эфиопии: сотни жертв, тысячи беженцев и "никакого милосердия"
Война в Эфиопии: сотни жертв, тысячи беженцев и "никакого милосердия"
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще