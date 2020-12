Глобальный музыкальный топ-2020 от Spotify: что слушали больше всего

Крупнейший музыкальный стриминговий сервис Spotify представил рейтинг лучших исполнителей, песен и альбомов - 2020, а также рассказал немного о глобальных трендах года, передает УНН со ссылкой на блог компании.

Так, лучшие песни года, которые понравились большинству слушателей сервиса, составляют следующий список:

— “Blinding Lights” by The Weeknd

— “Dance Monkey” by Tones And I

— “The Box” by Roddy Ricch

— “Roses — Imanbek Remix” by Imanbek and SAINt JHN

— “Don’t Start Now” by Dua Lipa

Исполнителями года по версии Spotify стали:

— Bad Bunny

— Drake

— J Balvin

— Juice WRLD

— The Weeknd

Топ исполнительниц-2020 выглядит следующим образом:

— Billie Eilish

— Taylor Swift

— Ariana Grande

— Dua Lipa

— Halsey

Самые популярные альбомы в мире 2020 года:

— YHLQMDLG, Bad Bunny

— After Hours, The Weeknd

— Hollywood’s Bleeding, Post Malone

— Fine Line, Harry Styles

— Future Nostalgia, Dua Lipa

Также в этом году в Spotify оценили самые популярные глобальные тенденции в музыке.

Отмечается, что, когда люди начали дистанцироваться от общества, в Spotify отметили рост количеста плейлистов на тему ностальгии и работы из дома, а также подкасты о здоровье, такие как “Unlocking Us с Брене Браун” и “Get Sleepy: медитация и рассказы для сна”.

Напомним, с 15 июля текущего года крупнейший в мире музыкальный стриминговий сервис Spotify официально начал свою работу в Украине.