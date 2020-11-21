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Политика / Власть

Кого вакцинируют от COVID-19 первыми и сколько будет стоить вакцина

20:30, 21 ноя 2020
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В Украине 20 ноября выявили более 14,5 тысяч новых случаев коронавируса. В МОЗ понимают, что необходима вакцинация наспления и ведут переговоры с шестью мировыми компаниями по поставке вакцины. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса люди с сопутствующими заболеваниями, медики и пожилые люди. Об этом он сообщил в эфире "Украина 24".

"Вакцинировать в первую очередь будем группу риска, как по признаку по здоровью, которая имеет сопутствующие заболевания, также группа риска по возрасту - это люди, которые старше 65 лет. А также группа риска по профессиональному признаку - это работники сферы здравоохранения", - сообщил Степанов.

При этом он сообщил, что глобальный механизм COVAX выделит Украине вакцин на 20% населения.

"Когда мы говорим о механизме COVAX, мы говорим о поставке такого количества доз для вакцинации 8 млн человек. То есть 20% населения Украины. Если мы говорим о двукратном ведения вакцины, то это будет соответственно 16 млн доз", - добавил он.

Напомним, в Минздраве назвали размер первой партии вакцины от коронавируса, которую Украина бесплатно получит в рамках глобального механизма COVAX.

Министерство здравоохранения ведет переговоры с шестью мировыми компаниями по поставке вакцины от коронавируса в Украину. Минздрав ищет дополнительные источники получения вакцины, сообщил Степанов:

"Сейчас Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцины от коронавируса, ведь за счет лишь одной компании Минздрав не сможет обеспечить вакциной все население страны. Мы уже на этапе подписания соответствующих документов. Это компания Moderna, мы находимся с ними в переговорах. Я также недавно говорил с главой Минздрава США. Главная тема - это переговоры с компаниями Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Кроме того, это английская компания AstraZeneca. Также есть две китайские компании, с которыми мы ведем переговоры", - рассказал Степанов.

Напомним, в Минздраве рассказали, сколько будет стоить одна доза вакцины от COVID-19 для Украины в рамках COVAX, которую страна сможет купить дополнительно.

Одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов. А курс вакцинации, состоящий из введения двух доз - 14 долларов. Об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что договоренность по системе COVAX предусматривает выделение восьми миллионов доз для Украины. Это количество будет предоставлено бесплатно, но свыше него можно будет закупить еще дозы по специальной цене.

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