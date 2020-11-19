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Китай хочет $3,5 млрд от Украины за нарушение контрактов по "Мотор Сич»
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Промышленность / Финансы

Китай хочет $3,5 млрд от Украины за нарушение контрактов по "Мотор Сич»

13:17, 19 ноя 2020
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Китайские компании Skyrizon и Xinwei Technology, которые владеют акциями украинского авиационного предприятия «Мотор Сич», наняли три международные юридические фирмы, чтобы отсудить у Украины 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает группа DCH олигарха Александра Ярославского, которая является партнером этих китайских компаний.

Так, представлять их интересы будут WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird. Юридическая фирма Arzinger будет советником по украинскому праву.

Китайские компании хотят взыскать с Украины 3,5 миллиарда долларов, как они говорят, вреда от «экспроприации их инвестиций». Также они обвиняют украинскую власть в нарушении своих прав, предусмотренных соглашением между Китаем и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Что не так с «Мотор Сич»

В декабре 2019 года почетный президент предприятия, экс-регионал Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций «Мотор Сичи» китайским компаниям (Skyrizon и Xinwei Technology), они должны были получить более 50%, то есть контрольный пакет.

Но украинская власть, похоже, не хочет передавать стратегическое предприятие в области авиастроения китайским компаниям. СНБО, например, хочет «защитить национальные интересы». Президент Зеленский также говорил об этом. Не обошлось здесь и без США, но об этом дальше.

После приобретения акций китайцами Служба безопасности через суд добилась ареста 56% акций предприятия. В ведомстве говорили, что «неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев компании» могут ослабить Украину, разрушив предприятие, а его мощности могут перенести в другую страну.

Соглашение о продаже акций китайцам еще должен был утвердить Антимонопольный комитет, который рассматривает дела о концентрации (контрольного пакета в одних руках), однако Богуслаев продал акции без разрешения АМКУ.

Появляется Ярославский

В августе 2020-го китайская Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd сообщила на Шанхайской бирже, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon (одна из двух фирм, купивших акции «Мотор Сичи») вместе с финансово-промышленной группой DCH Group Александра Ярославского подали заявку в АМКУ о приобретении «Мотор Сичи». Какие доли будут иметь компании, не сообщается.

Тогда же в АМКУ сообщили, что рассматривают четыре дела о концентрации прав на «Мотор Сич», в частности исследуют продажу акций китайским компаниям без разрешения регулятора.

Как рассказал источник «Интерфакс-Украина» в правительстве, группе китайских компаний принадлежат уже около 75% акций «Мотор Сичи».

При чем здесь США?

В США в последнее время ухудшились отношения с Китаем, который распространяет свое влияние в мире, поэтому Вашингтону не нравится, что с помощью технологий «Мотор Сичи» Пекин может нарастить свои военные возможности.

Так, в конце августа 2019-го тогдашний советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выразил озабоченность из-за продажи «Мотор Сичи» китайским компаниям. Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор говорил, что Вашингтон рассчитывает на новое соглашение, которое привлечет американского или другого, не китайского инвестора.

В конце августа 2020 года госсекретарь США Майк Помпео заявил Зеленскому, что США обеспокоены планами Китая купить «Мотор Сич».

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