План Украины по Донбассу: отмена паспортизации, вывод российских войск и выборы

Наработанный украинской делегацией Трехсторонней контактной группы "План совместных шагов" содержит, в частности, предложение о выводе российских войск с ОРДЛО в начале 2021 года, для проведения местных выборов 31 марта. Об этом в комментарии УНН рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Так, на вопрос о том, действительно ли "План" предусматривает проведение выборов 31 марта, собеседник ответил, что "это - предложение, которое мы предоставляем российской стороне и ОБСЕ".

"Предложение должно быть рассмотрено, а затем принято. Это не то, что мы уже решили, - такие вещи решает Верховная Рада Украины... Что касается реальности - при условии выполнения других условий, которые прописаны, а именно: вывод всех иностранных войск с территории Украины, взятие Украиной под контроль государственной границы с Россией и после этого введение дополнительных сил ОБСЕ, которые выполняют наблюдение за выполнением договоренностей, и, в частности, мониторинг выборов, по подготовке и проведению выборов. Мы считаем, что это возможно, но только при условии выполнения этих соглашений", - отметил он.

По словам Арестовича, вывод иностранных наемников предлагается "Планом" в начале 2021 года.

"Условно говоря, предмет переговоров, этот план - он не содержит календаря. Он содержит определенные шаги, которые имеют определенную привязку к отдельным периодам. Я бы не сказал, что до 15 января выведут войска - это предмет переговоров. Мы написали - в начале 2021 года, имея в виду, что, грубо говоря, месяца января хватит россиянам, чтобы выйти", - пояснил спикер.

Он напомнил также, что российская сторона заблокировала в сентябре работу 3-х из четырех подгрупп.

После этого, рассказал Арестович, решением трех сторон было решено, что нужен новый план.

"Они предоставляют, мы предоставляем, ОБСЕ рассматривает или делает какой-то компромиссный или компиляционный документ, который, опять же, будет обсуждаться сторонами для того, чтобы ввести выполнение договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", и плана действий по реализации Минских соглашений. Там много практических вопросов. А вообще вопрос того, заканчиваем ли мы войну, хотят ли россияне выйти с сохранением лица по этой проблеме. Есть признаки, что они ищут выхода из ситуации. И надо предложить план, который им позволит и выйти одновременно, и сохранить лицо, компромисс", - сказал он.

Собеседник рассказал также и об аспектах вопроса безопасности в новом "Плане".

"Этот план предусматривает, во-первых, разминирование более чем на 20 участках, во-вторых, введение дополнительных 1,5 тыс. наблюдателей ОБСЕ, которым также должно быть обеспечено условия работы совместной; дальнейшее разведение войск. То есть, без взятия границы государственной под контроль, без декскалации и дальнейшего обеспечения безопасности части, ни о каких переговорах речи может не идти. Более того, там есть требование к российским государственным органам, в частности Госдуме, отменить их постановление о предоставлении российского гражданства и т.д.", - добавил он.

Пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу" включают:

▪️ вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;

▪️ отмена властью Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;

▪️ восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;

▪️ увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек);

▪️ только при выполнении этих условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

Добавим, что реальная реализация комплекса этих мероприятий требует одобрения Президентом и парламентом Украины.

"10 ноября состоится следующее заседание ТКГ и там мы будем обсуждать много вопросов, но главным будет - "План действий". Наш и российский. И консолидированное мнение ОБСЕ по этим документам. И стоит вопрос в том, будем ли мы двигаться вперед. И как? Когда? Есть более "рамочный" вопрос, ведь и разведение будет отталкиваться от "Плана действий", который сейчас готовится Леонидо Макаровичем (Кравчуком - ред.) и группой экспертов. Он весь или его тезисы будут обнародованы. ОБСЕ выставляет собственные условия, где просит не разглашать "буквальную" часть документа. Сразу скажу, что никакой "зрады" в этом документе нет", - рассказал Арестович.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал четыре условия, при которых возможно проведение выборов на временно оккупированных территориях 31 марта.

"Нет какого-то символического значения в этой дате - 31 марта, просто так просчитан алгоритмически план... Безусловно, если мы хотим урегулирования, а мы его хотим, мы мажем провести выборы. Но выборы на оккупированных территориях могут состояться только после восстановления полного контроля Украины над пока неконтролируемым участком российско-украинской границы. Второе - эти выборы должны состояться в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины. Третье - эти выборы должны состояться в соответствии со стандартами ОБСЕ. Четвертое - эти выборы должны состояться под наблюдением миссии БДИПЧ ОБСЕ", - заявил глава МИД Украины.

По словам Кулебы, именно с таким предложением украинская сторона ведет переговоры с РФ в ТКГ.

Напомним, наработанный украинской делегацией Трехсторонней контактной группы "План совместных шагов" содержит, в частности, предложение о выводе российских войск с ОРДЛО в начале 2021 года, для проведения местных выборов 31 марта.

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Первый Президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал наработанный Украиной "План совместных шагов":

"Наш план состоит в том, что мы говорим: все, что до этого было наработано в Минском формате, в Нормандском формате, все, что наработано у всех сторон Трехсторонней контактной группы, все надо изучить... На основе всех наработок политическая группа, которую возглавляет посол ОБСЕ Пьер Морель, изучили и предложили единственный приемлемый для всех пошаговый план движения вперед", - пояснил Кравчук.

По его словам, в то же время указанный план не отменяет того, что уже было наработано ранее в ТКГ и "нормандском формате".

"Мы хотим, чтобы был реальный план, и чтобы мы все вместе хотели его выполнять и выполняли. Наша философия именно в этом. А дальше идут детали, что делать, начиная с уровня относительно безопасности. Далее говорим, что никакие планы не могут быть выполнены, ни выборы, ни система управления особого самоуправления, местной власти - ничего не может быть до тех пор, пока не будет обеспечено главное - мир и безопасность на этой территории. Выборы не смогут пройти, пока не будет безопасности, и тому подобное. То есть первое и главное - это безопасность, контроль над границей со стороны Украины, затем двигаемся вперед", - сказал глава украинской делегации.

Также, комментируя возможную реакцию российской стороны на план, который будет предлагать Украина, Кравчук отметил, что сомневается.

"Я не говорил и не говорю, что Россия с большим увлечением воспримет наше предложение. Но наше предложение реально. Оно базируется на тех достижениях, которые уже есть, базируется на тех недостатках, которые есть и которые не нужно повторять, и базируется на желании людей, которые хотят мира", - добавил он.

Напомним, наработанный украинской делегацией Трехсторонней контактной группы "План совместных шагов" содержит, в частности, предложение о выводе российских войск с ОРДЛО в начале 2021 года, для проведения местных выборов 31 марта.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что “не обладает информацией, был ли предложенный Киевом план действий по достижению мира на востоке Украины” передан Москве.

“Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план как-то передан российской стороне. Я этого просто не знаю”, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в четверг.

Представитель Кремля также затруднился сказать, был ли этот план изучен российской стороной. Тем не менее, он подчеркнул, что это “безусловно, необходимо для того, чтобы сформулировать позицию”. “Но первая реакция, которую я вам озвучил, сама, что называется, напрашивается”, — добавил Песков.

Песков добавил при этом, что встреча “нормандской четверки” ради самой встречи бессмысленна, результатом должно стать как минимум подведение итогов выполнения “Минска-2”.

“Встреча глав государств ради встречи происходить не может. Она может и должна происходить ради определенного результата”, — сказал Песков в беседе с журналистами. По его словам, “результат как минимум должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договоренностей между главами государств и правительств”.

Представитель Кремля отметил, что к договоренностям, ранее достигнутым, “можно отнести те договоренности, которые были достигнуты два года тому назад в Париже”. “Если бегло ознакомиться с доступным для публики текстом документа, то можно констатировать, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня”, — сказал пресс-секретарь российского президента.

Представитель Кремля также отметил, что предложение Украины о проведении выборов на Донбассе при демилитаризации региона и передаче границы якобы “расходится с минскими договоренностями”.

“Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированных в минских договоренностях”, — сказал он. “То, что вы упомянули, говорит об определенных расхождениях с минским комплексом мер”, — прокомментировал он озвученный тезис о готовности Украины провести выборы в регионе 31 марта 2021 года при условии проведения демилитаризации Донбасса и восстановления контроля на совместном участке границы с Россией.