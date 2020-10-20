Запретить книгу в 21 веке: суд удовлетворил иск Медведчука против книги о Стусе

В понедельник, 19 октября, Дарницкий районный суд Киева запретил распространять книгу Вахтанга Кипиани о Василии Стусе, частично удовлетворив требования истца — Виктора Медведчука.

И в тот же день возмущенные противники Медведчука в пику ему и судебному решению раскупили остатки тиража.

Дело Василия Стуса — о чем эта книга?

В мае 2019 года в печать вышла книга Справа Василя Стуса (Дело Василия Стуса), составителем которой является известный журналист, историк и редактор портала Историческая правда Вахтанг Кипиани.

Книга представляет собой подборку архивных документов о судьбоносном для поэта уголовном деле. В 1980 году Стус, всего год назад вернувшийся в Киев после предыдущей семилетней ссылки, был осужден во второй раз. Его приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки, и выслали в лагерь Пермь-36 (близ села Кучино Пермской области РФ). Этот срок Василий Стус не пережил: в сентябре 1985 года он умер в лагере после объявленной голодовки, а обстоятельства его смерти вызвали немало вопросов.

В своей книге, насчитывающей почти 700 страниц, Кипиани собрал материалы шеститомного уголовного дела из архивов КГБ УССР (включая протоколы обысков, допросов и т. д.), а также ряд других документов об этом периоде жизни поэта: письма, статьи и пр.

Как неоднократно рассказывал Вахтанг Кипиани, 90% объема книги Дело Василия Стуса составляют архивные материалы и лишь 10% - авторские комментарии (самого Кипиани и бывшего политзаключенного Василия Овсиенко, который отбывал наказание вместе с поэтом, сохранил ряд его стихотворений по памяти и является одним из самых известных историков диссидентского движения в Украине).

Авторский текст базируется на фактах, изложенных в материалах книги. «Цель — показать пять последних лет жизни Стуса целостно. И в рамках этой идеи [в книге] есть все ключевые фигуры: судья, следователь, прокурор, адвокат».

В роли государственного адвоката на процессе Стуса в 1980-м году выступил Виктор Медведчук. Поэта признали виновным в действиях по изготовлению, хранению и распространению «враждебной литературы, порочащей советский государственный и общественный строй» — «с целью подрыва и ослабления советской власти». При этом Василия Стуса — с учетом его первого срока — признали особо опасным рецидивистом.

«Это был не первый приговор, который сопровождал адвокат Медведчук. Перед тем он защищал поэта Юрия Литвина, также члена Украинской Хельсинкской группы [ведущая правозащитная организация украинских диссидентов], — рассказывал Кипиани летом 2020 в интервью Радио Свобода. — Он [Литвин] тоже получил максимальное наказание 10 лет заключения плюс 5 ссылки. Он тоже, как и Стус, оставил негативную оценку своему адвокату. Стус сказал, что второй прокурор мне в этом деле не нужен, а Литвин сказал, что профанство моего адвоката связано не с его профессиональной неподготовленностью, а с теми оценками „сверху“, которые он получил».

Почему Медведчук пошел в суд из-за книги и чего добился

В августе 2019 года, спустя несколько месяцев после выхода книги Кипиани, стало известно, что Виктор Медведчук подал в суд на журналиста и издательство, требуя запретить распространение книги Дело Василия Стуса.

Медведчук подал иск о защите своей чести, достоинства и деловой репутации, а также потребовал «опровержения недостоверной информации».

Политик просил признать недостоверными девять фраз из книги (фрагменты в той версии, как их цитировал Кипиани):

«…розпинав поета (мається на увазі Василя Стуса), — призначений державою адвокат Медведчук»

«…Вітє, що виховувався у родині політзасланця (…кажуть шуцман (шуцман — працівник охоронної поліції Третього рейху)»

«…чи була можливість у Стуса обрати „менше зло“. Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук»

«Адвокати відверто „відбували номер“, не забуваючи, правда, здирати гонорари з убитих горем родин…» —

«…шістка комуністичної системи Медведчук…»

«… „син поліцая“…»

«…Медведчук на суді визнав, що всі «злочини», нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання»

«…він (мається на увазі Віктор Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати…»

«Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком і аморальним типом?».

В этом списке выделены те шесть фраз, относительно которых суд в итоге встал на сторону Виктора Медведчука. В копии резолютивной части судебного решения Дарницкого районного суда, которую 19 октября 2020 года обнародовал Вахтанг Кипиани, указано, что:

фразы № 3, № 7 и № 8 являются недостоверными и нарушают неимущественные права Медведчука на уважение к его чести, достоинству и деловой репутации;

фразы № 1, № 5 и № 9 нарушают неимущественные права Медведчука на использование его имени без его согласия.

Исходя из этого суд запретил Вахтангу Кипиани и издательству Vivat:

распространять уже напечатанный тираж книги Дело Василия Стуса и тиражировать ее в дальнейшем — «до устранения нарушения неимущественных прав» Виктора Медведчука;

при распространении информации, «связанной с книгой Дело Василия Стуса», на радио, ТВ, в интернете и других СМИ использовать информацию, которая содержится в двух разделах книги и «дает возможность идентифицировать Медведчука Виктора Владимировича как персонажа (действующее лицо) книги без его согласия» (речь идет о разделах, которые называются Кримінальна справа № 5 — книга життя і смерті Василя Стуса и Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса?).

В остальных требованиях Медведчука к издательству Vivat и Кипиани суд отказал (в т.ч. относительно фраз № 2, № 4 и № 6). При этом и журналист, и издательство должны уплатить судебные издержки в размере 768 грн в пользу Медведчука.

Интересы Медведчука в суде представлял его адвокат Игорь Кириленко — сам политик на заседаниях не присутствовал. Ранее Медведчук утверждал в комментарии Радио Свобода, что книгу он не читал, а лишь дал добро своему адвокату оспорить вышеуказанные утверждения в суде. «А зачем мне читать эту грязь?» — заявил один из лидеров ОПЗЖ.

Он также в очередной раз заявил, что не считает роковой свою роль в деле Стуса. «Я был его адвокатом и я выполнил свой адвокатский долг», — заявил Виктор Медведчук.

Почему дело получило большой резонанс и как реагируют на судебный вердикт в Украине

Виктор Медведчук не впервые оспаривает в суде свою адвокатскую роль в процессе над Василием Стусом, как и отдельные фрагменты собственной биографии. Ранее аналогичные иски о защите чести и репутации он подавал против Дмитрия Чобота, автора книги Нарцис або Штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука, а также в отношении многих украинских СМИ (от газеты Україна молода до редакции НВ).

Однако судебная тяжба вокруг книги об Василии Стусе, одном из самых выдающихся украинских поэтов, привлекла особое внимание. У здания суда в дни заседаний собирались активисты в поддержку автора книги. А в издательстве Vivat дело с самого начала назвали важным прецедентом для современной Украины.

«Считаю этот иск попыткой прямого давления на свободу слова в Украине, свободу печати как фундаментальных ценностей украинского общества. Этот процесс будет важным прецедентом для всего книгоиздательского бизнеса нашей страны и свободы слова в стране в целом», — заявила гендиректор Vivat Юлия Орлова в сентябре 2020, когда стало известно об иске Медведчука.

В июле 2020 года на фоне резонансных заседаний суда по иску Медведчука против Кипиани были раскуплены все остатки первого тиража книги Дело Василия Стуса и издательству пришлось допечатать новый тираж.

«Виктор Медведчук хочет запретить книгу, но его иск привел к „эффекту Стрейзанд“: попытка ограничить доступ к какому-либо контенту привела лишь к его активному распространению. Жизнь удивительна, что тут сказать», — отмечала директор по маркетингу и коммуникациям издательства Vivat Екатерина Аврамчук.

А Вахтанг Кипиани уточнил, что за год было продано более 10 тыс. экземпляров книги.

Сейчас же журналист с иронией прокомментировал вердикт суда, запретивший далее распространять книгу.

«Судья Заставенко решила, что шесть эпизодов книги Дело Василия Стуса являются ложью. Два смешных момента: не могу теперь поминать всуе товарища Медведчука, но называть „сыном полицая“ можно», — написал Кипиани, публикуя решение суда.

Его адвокат Вячеслав Якубенко заявил, что журналист подаст апелляцию на судебный вердикт, сообщает Суспільне. Аналогичное решение обратиться в Апелляционный суд приняло и издательство Vivat.

«Этот суд — прямое и очевидное доказательство того, что дело, за которое боролся Стус — не завершено. Мы были готовы к такому решению, ведь было бы наивно надеяться, что в борьбе с таким соперником мы победим сразу», — говорится в заявлении издательства Vivat.

Там также уточнили, что планируют допечатать новый тираж книги, пока решение суда не вступило в силу. Украинские читатели раскупили остатки экземпляров уже в первые часы после решения суда 19 октября.

Вахтанг Кипиани отметил, что не намерен извиняться перед Виктором Медведчуком либо вносить правки в текст книги. «Решением суда мы должны удалить эти эпизоды. Я, конечно, этого делать не буду, — добавил он. — Я надеюсь, что в суде следующей инстанции лучше поймут предмет иска, и может ли вообще быть книга запрещена, а текст из нее — удален, в 21 веке в стране, которая называет себя свободной», — отметил автор книги.

Тем временем в социальных сетях растет волна возмущения вердиктом суда — как и призывов защитить тираж книги.

Егор Фирсов предложил украинцам организовать флешмоб #ПідтримайСправуСтуса та #ВсіхНеЗасудиш — «покупать книгу, писать о ней, а особенно, конечно, репостить фрагменты о роли Медведчука в деле Стуса и попытки скрыть правду об этом».

Источник: НВ



