Лукашенко потерял легитимность, считают в ЕС, Украина согласна

Европейский Союз не признает легитимности так называемой "инаугурации" Александра Лукашенко и пересматривает свои отношения с Беларусью. Об этом говорится в соответствующей декларации Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени Европейского Союза, передает УНН.

"ЕС еще раз повторяет, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни честными. Европейский Союз не признает их сфальсифицированных результатов. На этом основании так называемая "инаугурация" от 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендовал Александр Лукашенко, не имеют демократической легитимности", - говорится в заявлении.

Отмечается, что инаугурация противоречит воле значительной части белорусского населения, выражающейся в мирных акциях протеста после выборов.

"Позиция ЕС ясна: граждане Беларуси заслуживают право быть представленными теми, кого они свободно избирают, на новых всеобъемлющих, прозрачных и заслуживающих доверия выборах", - говорится в сообщении.

Также в ЕС выразили надежду, что белорусские власти воздержится от любых дальнейших репрессий и насилия, направленных против белорусского народа, и немедленно освободят всех задержанных, включая политических заключенных.

"В свете текущей ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью", - говорится в заявлении.

Украина также заявила, что не признает тайной инаугурации Александра Лукашенко как президента Беларуси. Об этом вчера заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что, если власти Беларуси не найдут возможности диалога с народом, этой власти не будет.

Лукашенко не промедлил с ответом.

На сайте Беларусского МИД опубликовано заявление, в котором отмечено, что:

“Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность Главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества”, — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что беларусский народ как “единственный источник власти и носитель суверенитета” самостоятельно сделал выбор. “Народ не нуждается в “легитимизации” своей власти со стороны самоназванных факультативных “легитиматоров”, — говорится в сообщении.

Минск заявил, что особенно удивлен поведением Украины, которая, уже даже не пытаясь “закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений”, не прекращает поток оценок политической ситуации в Беларуси, указали в ведомстве. “Складывается ощущение, что именно „научиться учить“ пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества”, — отметили там.

Беларусь никогда не вмешивалась во внутренние дела иностранных государств и ожидает этого от других, добавили в МИД.

В подтверждение своих слов о том, что Беларусь не одинока, Лукашенко встретился с послом Китая и вручил ему орден.

Однако, нужно заметить, что Россия, посла которой тоже не пригласили на торжество, не поздравила Лукашенко с инаугурацией: Кремль что-то выжидает...

Напомним.

Александр Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента Беларуси. О церемонии инаугурации не объявляли заранее. Ее не транслировали по телевидению и радио, хотя это предусмотрено законом, но на ТВ в это время шли сериалы.







