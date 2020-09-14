Беларусь 14 сентября: протесты, жесткие задержания, Лукашенко и Путин, болезнь Колесниковой

Белорусы продолжают протестовать против несправедливых выборов президента и насилия со стороны силовиков при задержаниях. Омоновец отправил женщину в нокаут. Лукашенко встретился с Путиным и получил полтора миллиарда. Тихановская возмущена. Колесникова в тюрьме заболела.

Встреча "братьев" в Сочи

В российском городе Сочи 14 сентября состоялась встреча президентов Беларуси и России. На ней они обсудили ряд важных вопросов. Среди главных тезисов встречи:

Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 миллиардов долларов;

куда пойдут деньги – пока неизвестно;

Беларусь будет первой страной, которая получит российскую вакцину против COVID-19;

Лукашенко подчеркнул, что недавние события показали, что надо теснее держаться с нашим братом.



Реакция Тихановской

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская раскритиковала Владимира Путина за то, что тот встречается с Лукашенко. Она подчеркнула, что все договоренности с Лукашенко в Сочи не будут иметь никакой законной силы, поскольку тот нелегитимный президент. По ее словам, все договоры, подписанные с ним, будут пересмотрены новой властью.



В Беларуси угрожают забирать детей за участие в митингах

Генпрокуратура Беларуси заявила, что родителям, которые берут на митинги своих детей, грозит административная ответственность. Речь идет даже об изъятии детей из семьи. По словам представителя Генеральной прокуратуры, если в акции примет участие подросток старше 16 лет, он может быть оштрафован. А если ребенок на митинге моложе этого возраста, родители могут нести административную ответственность.



Министерство внутренних дел признало хакерские атаки

В МВД заявили, что хакеры продолжают атаковать сайты белорусских министерств. На этот раз досталось сайту министерства по налогам и сборам. Сейчас портал работает в обычном режиме, а в сервисах нет неисправностей.



Оппозиционерка Мария Колесникова болеет

Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак посетила оппозиционерку в СИЗО. Она сообщила, что аллергия Колесниковой обострилась. У Марии аллергия на пыль, возможно, из-за не очень свежих матрасов, подушек и постельного белья. Сильный кашель, заложенность носа, отек носоглотки, зуд в глазах. Медицинская помощь оказывается, но мы написали заявление на имя начальника колонии по смене оборудования и обеспечению передачи лекарств,

– отметила адвокат.



Что известно о задержании Колесниковой

Колесникова входит в Координационный совет белорусской оппозиции.

8 сентября женщина загадочно исчезла. Фактически сутки ее родные и соратники не знали, где находится оппозиционер. Впоследствии стало известно, что Колесникову пытались силой вывезти из Беларуси. Однако на границе с Украиной женщина порвала свой паспорт. Сначала Колесникову удерживали в Мозырском пограничном отряде, впоследствии ее перевели в СИЗО в Минске. Сейчас женщину содержат в СИЗО "Жодино".



Задержание еще одного члена Координационного совета

В Беларуси задержали еще одного члена Координационного совета – адвоката Константина Титова. Обстоятельства задержания не уточняются, но друзья говорят, что задержание произошло до "Марша героев" 13 сентября. Его имя среди задержанных в колонии №8 города Жодино.



Забастовка медиков в Минске

Медики минского Научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии вышли на акцию солидарности. В руках они держали халаты, на халатах написаны имена врачей, которых задержали вчера на марше: Владислав Загора, Станислав Соловей, Александр Морозов, Ольга Садовская, Антон Блатун.



ЕС выборы в Беларуси не признал

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников и против самого Лукашенко, причастных к насилию и фальсификации. Литва и Польша открыто признали Тихановскую новым президентом Беларуси.



Украинские партизаны?

В Беларуси Главное управление МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией заявил, что в лесу под Могилевом была приостановлена ​​деятельность отряда «Партизаны Могилева», собранного в сообществе в соцсетях. В отряд входили 64 пользователя. Предварительно установлено, что участники группы "собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом" и проводили тренировки, - говорится в сообщении.

Уточняется, что у группы были бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами «Пагоня» с украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольная и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции. ОМОН задержал шестерых активных членов группировки, против четырех из них возбуждено уголовное дело. Это молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет. Их задержали и доставили в следственный изолятор. МВД утверждает, что среди задержанных есть лица с ультраправыми неонацистскими взглядами. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников, а также их намерений по применению самодельных зажигательных устройств.

О деятельности современных партизан в Могилеве никто не слышал. При этом есть группы пророссийских организаций, которые возят местных школьников в летние лагеря, сообщает Радио Свобода.



Протесты в Беларуси: основное

9 августа в стране прошли президентские выборы. По официальным данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, он набрал 80,1% голосов избирателей. Однако данные неофициальных экзит-полов свидетельствуют, что победила его главная оппонентка: оппозиционерка Светлана Тихановська, официально она набрала всего 10,1%. После угроз Тихановська была вынуждена уехать в Вильнюс. Белорусы не согласились с результатами выборов. По всей стране вспыхнули мирные протесты. С тех пор каждые выходные в столице страны проходят массовые акции. Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. Митингующих ОМОНовцы разгоняли резиновыми пулями и свето-шумовыми гранатами. С начала демонстраций, по данным оппозиции, были задержаны более 10 тыс. человек, несколько человек погибли. С 14 августа в стране продолжается общенациональная забастовка.



Как все это понимать

Ситуация очень напоминает декабрь 2013 года в Украине.

Судите сами.

Встреча Януковича с Путиным в Ялте, подкуп Януковича весомым кредитом (Украина получила 3 млрд долларов как поддержку в кризис и "затыкание" бюджетных дыр), Янукович отказывается подписывать Ассоциацию с ЕС, массовые мирные протесты в надежде на бескровное разрешение конфликта, Янукович просит Путина ввести войска... А потом - горячая, кровавая фаза противостояния и... Ростов. В Беларуси "потом" еще не наступило, но всё идет к этому. Хотя все - и мы в том числе - надеются на то, что Лукашенко не наступит на грабли Януковича.

InfoKava по материалам СМИ











