Новые правила Оскара: "Голливуд, ты уткнешься в собственную задницу"

На официальном сайте кинопремии "Оскар" были обнародованы новые требования Американской академии киноискусств к фильмам, которые будут претендовать на победу в категории "Лучшая картина" с 2024 года, пишет Медуза. 69-летняя лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус" комедийная актриса Кирсти Элли на своей странице в Twitter одной из первых отреагировала, раскритиковала и назвала новые требования Американской академии киноискусств к фильмам, претендующим на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм года", диктаторскими.

"Академия всегда поддерживала свободу артистизма, выраженного в кино. Новые правила – они диктаторские, антихудожественные. Голливуд, качнувшись влево, ты уткнешься в собственную задницу",– написала она.

"Это искусство, а не собрание комитета", – поддержали актрису пользователи сети.

"Эти фильмы будут смотреть только они", – высказались подписчики актрисы.

Коиноакадемия настаивает, что изменения в стандарты были внесены для того, чтобы избежать расовой, этнической, сексуальной дискриминации.



Важный нюанс

Фильм не должен следовать всем стандартам, достаточно соответствовать двум из четырех.

Первый стандарт описывает требования к актерскому составу и сюжету фильма. Второй — требования к съемочной группе. Третий — требования к киностудии. Четвертый — к дистрибуции картины. У стандартов есть критерии. Чтобы стандарт считался выполненным в первом (актеры и сюжет) и втором (съемочная группа) случаях, фильму достаточно соответствовать одному из критериев. В третьем (производство) и четвертом (дистрибуция) случае нужно соблюдение всех критериев из списка.

Вот список стандартов и критериев к ним.



Актерский состав и сюжет фильма:

по меньшей мере один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана имеет азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение;

по меньшей мере треть исполнителей ролей второго плана и массовки — женщины, представители небелого населения, ЛГБТК+ или люди с особенностями физического или ментального развития;

основная сюжетная линия фильма связана с одной из этих групп населения.



Съемочная группа:

как минимум две ключевые творческие позиции в съемочной группе (например, оператор, художник по костюмам, композитор, продюсер или режиссер) занимают женщины, представители небелого населения, ЛГБТК+ или люди с особенностями физического или ментального развития;

как минимум одну из этих ключевых творческих позиций в съемочной группе занимают люди азиатского, латиноамериканского, ближневосточного, североафриканского происхождения, темнокожие, афроамериканцы, коренные американцы, коренные жители Аляски, коренные гавайцы или жители других Тихоокеанских островов, а также представители других недостаточно представленных расовых или этнических групп;

как минимум шесть технических позиций в съемочной группе занимают представители вышеперечисленных групп.



Кинопроизводство:

студия, выпустившая фильм, предоставляет возможности оплачиваемой стажировки, женщинам, представителям небелого населения, ЛГБТК+ или людям с особенностями физического или ментального развития;

студия, выпустившая фильм, компания, занимающаяся его дистрибуцией и/ или финансированием, предоставляет возможность обучения и/или повышения квалификации в процессе работы для представителей вышеперечисленных групп.



Распространение:

в студии на руководящих позициях в маркетинге, связях с общественностью и/или дистрибуции на постоянной основе работают представители вышеперечисленных групп.



То есть, чтобы фильм мог претендовать на «Оскар» в номинации «Лучший фильм», ему достаточно, к примеру, обеспечить расовое, этническое и гендерное разнообразие для трети массовки (один критерий из первого стандарта — ✔️) и дать возможность представителям этих групп работать на ключевых творческих должностях (один критерий из второго стандарта — ✔️).

Или если, например, кинопроизводство и дистрибуция соответствует описанным требованиям (третий стандарт — ✔️, четвертый стандарт — ✔️), то фильм может претендовать на «Оскар» и не выполнять требования для первых двух стандартов.

Эти требования разработаны, чтобы поддержать равное представительство разных групп населения на экране и во время съемок, а также отразить разнообразие аудитории, говорится в заявлении Киноакадемии.

Новые правила начнут действовать с 2024 года. Для остальных номинаций остаются прежние правила, подчеркнула Киноакадемия.

Главный вопрос в том, как это будет технически применяться. И этого не знает никто. Я думаю, сама Академия не очень это понимает. Не случайно новые правила вступят в действие только через четыре года.

Если воспринимать все совершенно прямолинейно, похоже, что «Оскар» постепенно превращается в специализированную премию, конкурсанты которой будут отбираться, исходя из сугубо формальных признаков.

Посмотрим, что из этого получится.







