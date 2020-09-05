Кризис на Донбассе: меморандум США, демарш Пушилина, ответ Украины

Посольство США по случаю шестой годовщины подписания Минского протокола призвало Россию вывести из Украины войска. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook, пишет УНН. В "ДНР" отреагировали. Украина - ответила.

“В шестую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины оружие и силы, которые она возглавляет, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США остается незыблемой”, - отмечается в сообщении посольства США.

Напомним, 5 сентября 2014 в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня на Донбассе. Документ подписан представителями Украины, ОБСЕ и России. 19-20 сентября того же года в Минске по итогам встречи Трехсторонней контактной группы был подписан меморандум, состоящий из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий. Согласно меморандуму, стороны обязались отвести свою тяжелую военную технику от линии фронта на 15 км каждая, а вдоль всего участка российско-украинской границы должна работать миссия ОБСЕ. Позже к этому меморандуму было подписано приложение, уточнявшее пункты меморандума.



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Глава боевиков “ДНР” Денис Пушилин показательно продемонстрировал самостоятельность и агрессивность. Он приказал 7 сентября отрыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы, вблизи Горловки. по инженерным сооружениям, которые боевики считают незаконными.

“В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом “е” дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы — район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами: 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы", - говорится в заявлении.

Пушилин пообещал направить уведомление о таком решении в Контактную группу.



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В ответ на заявление Пушилина украинская сторона инициирует экстренное заседание Трехсторонней контактной группы. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба:

"Президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра", - отметил он.

Кулеба отметил, что Украина будет пытаться предотвратить обстрел, если же он состоится, то станет вопиющим фактом нарушения режима прекращения огня.







