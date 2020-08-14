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Политика / Главные новости / Беларусь / Россия
14-08-2020, 21:13
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Беларусь выдала задержанных вагнеровцев России

Беларусь проигнорировала требования Украины о выдаче боевиков "Вагнера" и передала задержанных российским властям.

Задержанные ранее под Минском 32 бойца частной военной компании Вагнер, по сообщению Генпрокуратуры РФ, переданы из Беларуси в Российскую Федерацию.
"Тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Беларуси, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

На самом деле среди задержанных были граждане Украины с оккупированных территорий, которых Россия считает своими гражданами, таким образом подтверждая, что Донбасс находится под Россией.
Как известно, офис генерального прокурора Украины официально обратился к Беларуси с запросом об экстрадиции задержанных в Минске, но не получил ответа. При этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинская сторона не проявила заинтересованности в выдаче ей боевиков ЧВК "Вагнер". 
По данным украинских силовых органов, задержанные участвовали в войне на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований.
Президент Владимир Зеленский ранее в телефонном разговоре обсудил с Лукашенко выдачу боевиков Вагнера украинскому правосудию, однако разговор во внимание белорусским лидером принят не был.

Отреагировал и украинский МИД.

Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание решение Республики Беларусь о выдаче 32-х боевиков ЧВК Вагнера России. Об этом в Facebook написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает УНН.

"Решение белорусской стороны вернуть в РФ представителей т.н. ЧВК Вагнер принято во внимание. Украинская сторона (прежде всего центральный компетентный орган Украины по вопросам экстрадиции) приложила должные усилия для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на Донбассе. Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (впрочем есть еще Интерпол)", - написал дипломат.

Енин напомнил также о принципе взаимности, который часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции.

"К слову, Беларусь (как пограничная с нами страна) занимает 2 место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции всех международных партнеров Украины", - добавил он.

Источник: Корреспондент

            УНН

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