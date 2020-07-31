Медицинские услуги и медгарантии на втором этапе трансформации системы здравоохранения

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, как и обещала, продолжила свои сообщения по медреформе в Украини. Она собрала сведения об изменениях и опубликовала их в Фейсбуке. Представляется, что они могут быть интересными и полезными для всех украинцев.

З апреля 2020 стартовал второй этап трансформации системы здравоохранения.

Теперь пациенты могут получить гарантированные медицинские услуги не только на уровне первичной медпомощи у своего семейного врача, терапевта или педиатра. Список медуслуг, которые можно получить гарантированно и бесплатно, значительно расширился и включает амбулаторную и специализированную медицинскую помощь.

Впрочем, случается такое, когда медучреждение имеет договор с НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины), но все равно требует у пациентов деньги за то, что уже оплачивается государством из средств налогоплательщиков. Или же просто отказывается предоставлять ту или иную услугу. Так не должно быть! Важно запомнить каждому пациенту - медицинские учреждения, которые подписали договоры с НСЗУ на предоставление конкретных гарантированных медицинских услуг, обязались предоставлять их гражданам бесплатно. Зато медучреждение получает средства напрямую от НСЗУ за конкретно оказанную услугу по определенному и четким тарифу. И требовать дополнительные средства за это или отказывать в предоставлении услуги в медучреждении не имеют права.

Пациенты уже начали пользоваться услугами на этом уровне и, конечно, рассказывают о своих впечатлениях и опыте. Здесь несколько историй пациентов, которые натолкнулись на трудности в получении медицинской гарантированной помощи.

Ниже вся информация, которую должен знать каждый пациент, а также алгоритм действий в случае нарушения медучреждением или конкретным врачом права пациента на бесплатную медицинскую помощь в рамках программы медицинских гарантий.

Какие медицинские услуги, которые покрывает программа медицинских гарантий, и их можно получить бесплатно?

Вот полный перечень:

◾ Первичная медицинская помощь. Сюда входят консультации с врачом, с которым пациент заключил декларацию, направление врачом к узкопрофильным специалистам, вакцинация по календарю прививок, сопровождение пациентов с хроническими болезнями.

Кроме этого в пакет входят такие диагностические процедуры и анализы: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, измерение артериального давления, электрокардиограмма, измерение веса, роста, окружности талии, быстрый тест на беременность, быстрый тест на тропонин, быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты.

◾ Экстренная медицинская помощь.

◾ Амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь.

◾ Маммография молочных желез.

◾ Гистероскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией).

◾ Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией).

◾ Колоноскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией).

◾ Цистоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией).

◾ Бронхоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией).

◾ Лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях.

◾ Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях.

◾ Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций.

◾ Медицинская помощь при остром мозговом инсульте.

◾ Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда.

◾ Медицинская помощь при родах.

◾ Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.

◾ Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей.

◾ Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей.

◾ Психиатрическая помощь взрослым и детям.

◾ Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом

◾ Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека.

◾ Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии.

◾ Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям.

◾ Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям.

◾ Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни.

◾ Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата.

◾ Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.

◾ Экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением или установленным заболеванием острой респираторной болезнью и COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

◾ Медицинская помощь, предоставляемая мобильными медицинскими бригадами, созданными для реагирования на коронавирусную болезнь (COVID-19).

◾ Стационарная помощь пациентам с Коронавирусная болезнью (COVID-19).

➡ Здесь есть детализация по каждому пакету:

➡ Здесь все медучреждения в Украине, которые заключили договоры с НСЗУ: ​​вы можете найти заведение, которое заключил договор на оказание той или иной услуги, и обратиться непосредственно в него (если у вас есть направление от вашего семейного врача, терапевта или педиатра).

➡ Здесь карта медучреждений с детализацией медуслуг. На ней в правом углу можно выбрать название услуги, например, "колоноскопия" и на карте останутся медучреждения, оказывающие именно эту услугу в каждом регионе Украины.

➡ Медучреждения имеют право предоставлять платные медицинские услуги, которые не входят в программу медицинских гарантий. Оплата должна осуществляться в виде официальных платежей за предоставление платных услуг. То есть это должно быть официальная оплата с чеком, на котором указано за что вы платите и кому.

➡ Кроме этого, есть список лекарств, которые больницы должны закупать обязательно. Они входят в Национальный перечень лекарственных засобив.Вси медучреждения обязаны публиковать остатки лекарств, закупленных за средства налогоплательщиков. Посмотреть их наличие можно здесь или на информационных стендах непосредственно в учреждениях здравоохранения или на официальных сайтах региональных департаментов и управлений.

Если вам отказывают в предоставлении медицинской услуги в рамках пакета медицинских гарантий, требуют деньги дополнительно за услугу, которая должна предоставляться бесплатно, требуют приобрести лекарства, которые обязана закупать больница и публиковать их остатки в открытых источниках, - что делать?

➡ На сайте НСЗУ можно оформить электронную жалобу, если вам отказали в предоставлении медицинской помощи или требовали деньги за услуги, которые являются гарантированно бесплатными.

➡ Здесь инструкция как оформить эту жалобу правильно.

➡ Также можно позвонить в контактный центр Национальной службы здоровья по телефону 16-77. Все звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные. Но заметьте, что звонок в контакт-центр не является мгновенным решением проблемы.

Оператор контакт-центра НСЗУ не подает официальное обращение вместо пациента. Но зафиксирует факт нарушения учреждением условий договора с НСЗУ и поможет правильно подать официальное обращение.

➡ Если вам отказывают в бесплатной консультации по электронному направлению, сначала следует обратиться к главному врачу медучреждения. Если проблема не решится, надо оставить жалобу в НСЗУ или позвонить в контакт-центр. Здесь есть подробнее разъяснения.

➡ Звоните на горячие линии ваших городских госадминистраций и оставляйте жалобы, указывая ФИО и должность сотрудников учреждений, которые отказывают в гарантированных медицинских услугах, а также ФИО главного врача.

➡ Советуем подписаться на страницу НСЗУ для пациента и следить за сообщениями. Здесь публикуются разъяснения, простые алгоритмы действий для пациентов и другая полезная информация об услугах, которые можно получить в медучреждениях в рамках программы медицинских гарантий.

Помните о своих правах как пациента, требуйте их соблюдения, а также пишите и рассказывайте о своем опыте в новых реалиях работы системы здравоохранения.