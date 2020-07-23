Министр обороны Украины Андрей Таран: "Никто не собирается ждать, когда нас будут убивать..."

Вечером 22 июля Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля должно быть подписано лидерами стран нормандского формата. Об этом он сказал на брифинге у КПВВ Станица Луганская, сообщает пресс-служба ОП.

"У нас действительно много профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ, и которые договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны - постоянном прекращении огня. Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон нормандской группы. Верю в то, что все стороны - Украина, Франция, Германия и РФ - подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет постоянное прекращение огня", - сказал Зеленский.

"Президент отметил, что соглашение будет подписано лидерами стран "Нормандской четверки", что повышает статус этих договоренностей", - сказано в сообщении ОП.

"Мы хотим расшифровки каждого пункта "Минска". Тогда мы будем видеть: мы в состоянии выполнить это, не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина выполняет свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей и "весь мир это видит". "Другая сторона", по его словам, также должна продемонстрировать готовность выполнять взятые на себя обязательства.

Кроме того, президент заявил, что опубликованное накануне заявление о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля – это "обобщенное заявление"; подробные положения, регламентирующие режим перемирия, должны нарабатываться в трехсторонней контактной группе.

"В минском формате подробно все должно быть выписано: кто отвечает, когда, как передается эта информация. То есть это будет отдельная история, она очень длинная", – заключил глава государства.

В рамках устойчивого прекращения огня, о котором достигнута договоренность во время заседания ТКГ в среду, сторона может открыть огонь в рамках защиты - решение об этом принимают Вооруженные силы. Об этом сказал на брифинге в Станице Луганской министр обороны Украины Андрей Таран.

"Никто не собирается ждать, когда нас будут убивать. Существует статья 51 устава ООН, которая дает право защищаться. Но сейчас речь идет о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон. Этот документ, который был согласован вчера, как раз и дает возможность всем показать свою политическую волю. У нас в Украине такая политическая воля действительно есть. Надеемся, другая сторона также сможет показать наличие политической воли. В документе прописано, что соответствующее решение (открыть огонь - ред.) принимает командование ВСУ или командование вооруженных формирований ОРДЛО", - сказал Таран.



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Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Хайди Грау рассказала, какие меры предусматривает договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.



Предусмотрены следующие меры

* Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов стороами.

* Запрет на применение огня.

* Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​в окрестностях.

* Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатора ТКГ, который сообщает об этом всех ее участников.

* Создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня.

* В ответ огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

* Также руководство ВСУ и вооруженных формирований ОРДЛО должны публично заявить об издании приказов с перечислением всех указанных мероприятий и подтвердить, что данные приказы о прекращении огня соответствуют настоящим мероприятиям.

Я надеюсь, что подтвержденные меры принесут долгожданную тишину в зону конфликта и больше покоя гражданскому населению, - отметила Грау.

Заметим, что за минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. Российские наемники вели огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружение - в частности, минометов 120-го калибра, а также использовали БМП, гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие. Для своих коварных действий враг даже использовал беспилотник. Опять есть раненые.





Напомним

В ходе официального визита президента Швейцарии Симонетты Соммаруга состоялась рабочая поездка в Донецкую и Луганскую области. Проведено закрытое совещание в Славянск: туда доставили груз реагентов для обеззараживания воды. Президенты также ознакомились с реализацией программы "Большое строительство" и с решениями ТГК по всеобщему прекращению огня. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.















