Дети во всем мире страдают от насилия со стороны взрослых — детский Омбудсмен

Каждый второй ребенок в мире страдает от той или иной формы насилия. Об этом на своей странице в Facebook написал уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, передает УНН.

"В мире каждый второй ребенок страдает от той или иной формы насилия. Каждый третий ребенок страдает от эмоционального насилия, каждый 4 ребенок живет с матерью, которая является жертвой домашнего насилия от сожителя", - написал Кулеба.

Он отметил, что около 300 миллионов детей в возрасте 2-4 лет страдают от так называемого дисциплинарного насилия - когда взрослые через насилие "воспитывают" детей.

"Согласно отчету ООН 2020 года в Украине 42% родителей считают, что эмоциональное насилие является допустимым для обучения. 14% родителей считают, что можно применить физическую силу в качестве дисциплинарного наказания", - добавил Кулеба.

В то же время, согласно отчету ЮНИСЕФ каждый ребенок должен расти в безопасности. Ни один ребенок не должен страдать от насилия, написал Кулеба.



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Психолог, кандидат психологических наук, президент МАНЕМ Наталья Бугаева, рассказала, как распознать человека, склонного к физическому насилию.

"Люди, склонные к насилию, обычно крайне ревнивы, вспыльчивы, раздражительны, склонны к перепадам настроения, они запрещают жертве встречаться с друзьями и родственниками, препятствуют ей работать и заниматься любимым делом", - рассказала Бугаева.

Психолог отмечает, что они стремятся установить полный контроль над жизнью своего партнера: читают переписку и слушают телефонные разговоры, полностью контролируют расходы и требуют полный отчет о расходе финансовых средств, никогда не признают свою вину и во всем обвиняют жертву, оскорбляют, унижают и критикуют ее, даже по мелочам, игнорируют желания и потребности, проявляют грубость в сексе, а также ведут себя агрессивно к детям и животным, манипулируют партнером и шантажируют его, угрожая совершить суицид или расправиться с жертвой или ее близкими.

По ее словам, для того, чтобы разомкнуть круг отношений с абьюзером, не следует его провоцировать, это может представлять угрозу для жизни женщины и других членов семьи.

"Нужно укреплять различные аспекты своей жизни: налаживать социальные связи, заручиться поддержкой близких людей, позвонить на бесплатный телефон доверия или обратиться за помощью в один из центров или фондов помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Так же необходимо составить план собственного спасения и следовать ему, если возникла опасность для жизни", - посоветовала Бугаева.







