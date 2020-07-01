Совещание по карантину у Зеленского: не врет ли нам и Президенту статистика

Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 000 населения. Однако задействования аппаратов ИВЛ достаточно низкое - всего 6,5%. Об этом сообщили Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которое состоялась под его председательством, сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства положительно оценил уровень ухода за больными и защиты медиков.

"У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛов, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков надо защищать больше, ведь они - на передовой", - сказал Владимир Зеленский.

В то же время правительство готовится ко второй волне эпидемии.



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Большие сомнения в том, что эпидемиологическая обстановка в стране оценивается адекватно, что статистика нам не врет и что цифры по инфицированию коронавирусом и смертности вследствие этого реальны, вызывает то, что в Украине последние время наблюдается рост заболеваемости пневмонией. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Анализируя динамику заболеваемости... в Минздраве анализируем, что у нас происходит от недели к неделе. Если с 18 по 24 мая мы фиксировали, количество госпитализированных было на уровне 749 за неделю, то на прошлой неделе, то есть с 22 по 28 июня, это количество составляет 1410... Я хочу напомнить, что госпитализация происходит исключительно тех людей, которые находятся в средней тяжести или тяжелом состоянии течения болезни. Также у нас быстрый рост по регистрации пневмонии, мы тестируем всех без исключения, у кого есть пневмонии. Если с 18 по 24 мая у нас было 2572 пневмонии, то на прошлой неделе этот показатель составляет 4705", - отметил он.



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Сомнения вызывают и слова Президента о том, что "стали лучше защищать медиков".

В Черкассах от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет скончался хирург городской больницы №2 Олег Гайда. 18 июня эта же болезнь унесла жизнь его старшего брата, 58-летнего начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона, полковника медицинской службы Ивана Гайды.

На странице Facebook покойного Олега Гайды еще есть сообщения, где люди желали ему скорейшего выздоровления и сочувствовали по поводу преждевременной утраты брата, который также стал жертвой пандемии коронавируса.

Нужно сказать, что с выплатами пострадавшим от короновируса медикам и их семьям - тоже очень большие вопросы.



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Оккупированные территории Украины тоже под ударом COVID-19: коронавирус косит, прежде всего, так называемую "армию ДНР", рассказал донецкий блогер Злобный Укр.

По состоянию на начало июля COVID-19 заболели более 480 террористов, количество контактных лиц составило около 4 500.

"В мае в Донецк прибыла комиссия из южного военного округа – Новочеркасска. В городе ее члены провели, меняя друг друга, более 2 месяцев. В частности, комиссия изучала ситуацию с заболеваемостью COVID-19", – подчеркнул он, сославшись на полученную от местного фельдшера информацию, цитирует ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.

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"От тех, кто вернулся из России, вирус распространился среди боевиков по всем полкам. Эту заразу притащили русские. Они первые начали болеть. Но командование решило скрывать факты заболевания. Это не понравилось кураторам, которые смогли установить, где прячут больных, чем именно они болеют. В результате трое "майоров" "ДНР" из медслужб нескольких полков получили взбучку. Однако распространение коронавируса это не остановило: больных COVID-19 боевиков госпитализировали в палаты к тем, кто лечился от пневмонии. Поэтому на начало июня комиссия из Новочеркасска обнаружила более 180 больных COVID-19. Количество контактных лиц составило на тот момент около 3500", – рассказал блогер.

Злобный Укр уточнил: из-за попытки местных коллаборационистов скрыть факты заболевания, коронавирус "выкосил" не только семьи заболевших, но и целые роты.

"Была дана команда солдат запихнуть в казармы и дезинфицировать хлоркой все поверхности. Но это мало помогло: к июлю количество больных перевалило за 480 человек, контактных стало еще на 1000 больше. Комиссия наказала материально всех, кто это допустил. На конец июня на передовой взято около 6,8 тыс. проб на COVID-19, обнаружено почти 380 зараженных. 12,4 тыс. проб было взято в казармах по всем гарнизонам – подозревают COVID-19 почти у 700 человек", – уточнил блогер.

По его информации, за время пандемии в больницы "ДНР" были госпитализированы более 450 больных COVID-19 в сложной форме. 80 боевиков попали в реанимацию, количество летальных случаев достигло 45. Всего по состоянию на конец июня переболели около 1200 человек.

"Где-то 7000 человек находятся под наблюдением с легкими заболеваниями, армия ДНР получила предписания от эпидемиологического центра Краснодарского края по обсервации контактных лиц, усилению соблюдения правил гигиены, врачам-эпидемиологам и российским кураторам "армии ДНР" предписано обеспечить меры по недопущению всплесков болезни в будущем. "Армия ДНР" ситуацию пытается скрыть.







