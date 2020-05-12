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Вчера, 20:30
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В Украине безработица, однако - не хватает более 35 тысяч медсестер

В Украине по состоянию на 1 января этого года не хватает более 35 тысяч медицинских сестер и братьев. Об этом журналисту УНН сообщил председатель совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

"По медицинским сестрам, по официальным данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 1 января 2020 года по Украине разрыв между штатными должностями заведений здравоохранения и непосредственно физическими лицами, которые их должны занимать, составил 35 750 человек, из них 7 494 - в Киеве", - рассказал Кубанский.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов поздравил со Всемирным днем медицинских сестер и братьев, который отмечается 12 мая, и поблагодарил медиков за заботу и преданность.



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