Странное дело - статистика: что и на сколько сократилось в Украине

На фоне пандемии и введенных в Украине ограничений в связи с этим Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает сокращение ВВП страны в первом квартале 2020 года на уровне 1,2%, что несколько выше, чем прогнозировалось ранее. Об этом сообщили во вторник в Минэкономики.

"Как и ожидалось, по результатам марта падение экономики углубилось. Так по итогам января-марта сокращение сводного индекса производства (СИП) составило 3,8% (падение на 1,8% в январе-феврале 2020 года)", - сообщили в министерстве.

Как указано, с одной стороны, это произошло из-за эффекта базы сравнения (в январе-марте 2019 года рост СИП составил 2,6% против 0,5% в январе-феврале 2019-го), что, соответственно, отразилось на падении большинства показателей экономической активности (наиболее ощутимо в строительстве), кроме розничной торговли, которая хотя и продемонстрировала рост, но в марте имела динамику замедления.

С другой, как отмечается, в марте отдельные подвиды производственной деятельности начали испытывать начальное негативное влияние от распространения в мире COVID-19 (в частности, из-за логистических проблем и уменьшения спроса в мире на отечественную промышленную и сельскохозяйственную продукцию на фоне падения экономической активности) и введения карантинных мер по сдерживанию пандемии внутри страны.

"В комплексе с сочетанием действия сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сокращение объемов ВВП в январе-марте оценено Минэкономики на уровне несколько выше, чем прогнозировалось ранее - 1,2% против прогнозируемых 0,9% (уменьшение в январе-феврале 2020 года оценено на 0,2%, рост в январе-марте 2019-го составил 2,9%)", - подытожили в Минэкономики.



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Объемы промышленного производства в марте 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%, однако с учетом коррекции на эффект календарных дней — на 8,6%.

“В марте 2020 года в промышленности, как и ожидалось, падение производства углубилось до 7,7% (по сравнению с” минус “1,5% в феврале 2020 года), с учетом эффекта календарных дней — до 8,6%”, — говорится в сообщении.

Так, ускорение падения наблюдалось во всех основных подвидах промышленности, в частности, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — до 10,0% (“минус” 1,8% по февраль 2020 года), в перерабатывающей промышленности — до 8, 5% (“минус” 0,4% соответственно) и добывающей промышленности — до 4,3% (“минус” 4,1% соответственно).

Сообщается, что это стало отражением высокой базы сравнения прошлого года, теплых погодных условий и накопленных в предыдущие периоды проблем, несмотря на пока еще слабый эффект воздействия в течение марта на промышленное производство введенных карантинных мероприятий.

“Негативный эффект от пандемии в марте преимущественно претерпело производства, которые зависят от мирового спроса (металлургия и машиностроение). В то время как, наоборот, из-за увеличения спроса увеличилось производство фармацевтической продукции и бытовой химии”, — говорится в сообщении.



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В марте 2020 года в сельском хозяйстве упал уровень производства на более чем 5%. Карантин привел к уменьшению экспорта мяса птицы и яиц.

"В сельском хозяйстве в марте 2020 года произошло уменьшение объемов производства на 5,2% ( "плюс" 1% в феврале 2020 года). Учитывая сезонный характер производства растениеводческой продукции, с января по май валовая продукция сельского хозяйства формируется исключительно за счет производства продукции животноводства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что введение беспрецедентных карантинных мероприятий, в частности в странах-торговых партнерах, отразилось на существенном уменьшении экспорта мяса птицы и яиц в марте месяце.

Так, в январе-марте 2020 года произошло сокращение производства яиц (впервые с 2016 года) и объемов выращивания сельскохозяйственных животных (в живой массе) на предприятиях, что осложнялось снижением спроса на мясо со стороны предприятий общественного питания в условиях их закрытия на период карантина. Кроме того, из-за высоких финансовых затрат в выращивании поголовья крупного рогатого скота, продолжает наблюдаться сокращение производства молока.

Напомним, что объемы промышленного производства в марте 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%, однако с учетом коррекции на эффект календарных дней - на 8,6%.



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Вопрос: если промішленность упала на 8,6%, а сельское хозяйство на 5%, то почему ВВП упал только на 1,2%?







