В Иране военные во время учений случайно выпустили ракету в свой корабль

Во время военных учений иранский эсминец в ночь на понедельник случайно открыл огонь по одному из своих военных кораблей - запустил крилатую ракету C-802 Noor. Об этом сообщает Daily Mail.
Как отмечается, иранский эсминец в Оманском море случайно запустил противокорабельную крылатую ракету C-802 Noor по другому кораблю, который также принимал участие в учениях.
Один из кораблей, вероятно, был потоплен.
После инцидента бесследно исчезли более 40 военнослужащих.
Напомним, 8 мая в Иране произошло мощное землетрясение, есть погибший и раненые.