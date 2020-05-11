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Политика / Скандал
Вчера, 20:30
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В Иране военные во время учений случайно выпустили ракету в свой корабль

Во время военных учений иранский эсминец в ночь на понедельник случайно открыл огонь по одному из своих военных кораблей - запустил крилатую ракету C-802 Noor. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, иранский эсминец в Оманском море случайно запустил противокорабельную крылатую ракету C-802 Noor по другому кораблю, который также принимал участие в учениях.

Один из кораблей, вероятно, был потоплен.

После инцидента бесследно исчезли более 40 военнослужащих.

Напомним, 8 мая в Иране произошло мощное землетрясение, есть погибший и раненые.



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