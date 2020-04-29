Избить журналиста: это становится для полицейских чуть ли не нормой

В среду, 29 апреля, под зданием Кабинета министров полицейские избили журналиста "Нromadske" Богдана Кутепова, который вел прямой эфир с акции протеста предпринимателей, требующих отмены некоторых ограничений из-за карантина.

Кутепов вместе с коллегой снимали митинг предпринимателей, которые выступали против карантина. К ним подошло несколько патрульных полицейских и, как слышно на видео, опубликованном телеканалом, призвали журналистов покинуть проезжую часть. "Почему вы себя ведете, как клоун? Уйдите, пожалуйста, с проезжей части", – сказал один из полицейских.

Позже журналисты снимали митинг с холма на противоположной от Кабмина стороне дороги. Полицейские попросили покинуть и этот район.

"Это зеленая территория, не затаптывайте, пожалуйста", – обратился к журналистам один из правоохранителей.

Журналист объяснил полицейским, что у него есть "служебная необходимость" снимать именно с того места, откуда лучше видно митинг. Однако вместо объяснений, почему Кутепов не может снимать с зеленой зоны, полицейский сказал: "Или забираешь камеру, или я ее сломаю". После этого правоохранители напали на журналиста и силой вытолкали с газона. Все это происходило в прямом эфире.

Прямой эфир пришлось прервать. По данным "Нromadske", Кутепову сломали стабилизатор для камеры. Журналисты вызвали полицию, и написали заявление о совершении преступления.







Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко сказал "Нromadske", что нужно детально разобраться в инциденте.

"Надо разбираться сейчас, выясним. Зная Богдана Кутепова, ничего не могу сказать, кроме того, что надо точно подробно выяснить все обстоятельства происшествия", – сказал Шевченко.

По его словам, на месте, где произошел конфликт, "куча камер", которые зафиксировали произошедшее.

По факту нападения полицейских на журналиста в Мариинском парке Киева начали служебное расследование, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. По его словам, на время расследования правоохранителей отстранили от службы.

"Ситуация в Мариинском парке с участием журналиста и полицейских батальона тактико-оперативного действия патрульной полиции Киева будет тщательно изучена. Я однозначно осуждаю непрофессиональные и агрессивные действия полицейских", - сообщил Клименко в комментарии "Интерфакс-Украина".

Он также сообщил о назначении служебного расследования по факту инцидента. Клименко заявил о том, что "отстранил полицейских от исполнения служебных обязанностей на время его проведения".

Председатель Нацполиции отметил, что собранные материалы переданы в Держбюро расследований, а действиям патрульных дадаут правовую оценку действий.

Посольство США в Украине тоже отреагировало на открытое внутреннее расследование:

"Мы рады видеть сообщение о том, что Национальная полиция открыла внутреннее расследование по обращению с украинским журналистом во время протеста сегодня. Репортажи независимых медиа играют важнейшую роль в украинской демократии", - говорится в сообщении.

Vladyslav Sodel прокомментировал событие на своей странице в facebook:

"Здесь даже доказывать ничего не нужно - читаем Уголовный Кодекс Украины.

Статья 171. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, - наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового".







