Над Украиной в очередной раз пролетели спутники Маска

Накануне пасхальных богослужений многих жителей Украины напугали движущиеся длинной ровной цепочкой в ночном небе светящиеся объекты. Их было не менее полусотни. Кто-то посчитал их "знаком", кто-то решил, что это НЛО. На самом деле это был очередной пролёт так называемых "спутников Маска", который намерен выпустить на орбиту свыше 10 тысяч спутников для создания глобального интернета.

Starlink — это проект глобального спутникового интернета, в рамках которого компания SpaceX планирует вывести на орбиту десятки тысяч спутников и обеспечить бесплатный доступ к сети по всему миру.

Первую партию спутников Starlink отправили весной прошлого года. Тогда созвездие передатчиков на низкой околоземной орбите заметили голландские астрономы.

17 января 2020-го года SpaceX успешно запустила в космос еще 60 спутников для глобального интернета.

Сейчас, по данным СМИ, в космосе находится уже 120 аппаратов. Они вращаются вокруг Земли на низкой орбите, примерно в 550 км от поверхности.

Ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тысяч спутников системы Starlink. Сообщается, что для минимального покрытия необходимо иметь на орбите 420 аппаратов, а для среднего — 780. К 2024 году будет запущено 6 тысяч спутников.

Именно спутники Starlink наблюдали поздно вечером 18 апреля во многих регионах Украины.

Профессиональный фотограф из Белой Церкви Василий Мартыненко прислал нам видео, которое он сделал в 21 час 20 минут.

На некоторых, выложенных в соцсетях видео, можно увидеть абсолютно идеальную цепочку равномерно движущихся объектов, и "авторы" утверждают, что это именно они сделали такую видеозапись.

Мягко говоря, это преувеличение, потому что с телефона, без штатива, с руки, сделать качественное видео проблематично. Это можно сделать только при помощи хорошо настроенной аппаратуры - видеокамеры или фотоаппарата. Больше доверия тем, кто предоставляет собственные видео, которое явно указывает на его подлинность.

Мы выкладываем только часть записи, но она занимает значительно больше времени, так как Василий Мартыненко - большой поклонник Илона Маска, хорошо осведомлённый о проекте, сделал видеозапись во время полного пролёта спутников.

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