Кого защищает спецназ - скндал с видео, опубликованном в соцсетях

Совершенно необъяснимые события были зафиксированы на видео, которое сделала 8 апреля обычная женщина, когда просто вышла из дому в аптеку за таблетками. То, что происходит - вызывает ужас еще и беспомощностью участников перед прлицейскими.

В начале - о самом событии.

"Я вышла в аптеку..." - говорит женшина, в руках у которой телефон. Она увидела нечто очень напугавшее ее и решила это зафиксировать.

Вначале события происходят довольно далеко, но женщина вдруг понимает, что это ее не убережет и бежит...

Но полицейские, увидев, что их беспредельные действия снимают, бросились за женщиной, окружили, схватили и потащили...

Она положила телефон по их приказу в свой карман, но догадалась не выключить. То, что мы слышим - вызывает просто ужас: кому-то нечем дышать, кому-то плохо, кому-то вызывают "скорую", что-то происходит с каким-то ребенком... И на фоне тоненького отчаянного женского голоса - короткие, точные, жесткие реплики полицейских, которые считают, что этот беспредел - "борьба с нарушителями".

Видео символически заканчивается уходом в темноту. В темноту страха и непонимания...

Видео события опубликовала на своей странице в facebook пострадавшая Александра Навроцкая.



Вопросы.

Вопросы просто зашкаливают: в чем причина таких действий полиции, что они делали с людьми, кто выдал им инструкцию на подобные действия?

Но не это главное. главное вот что: что нас еще ждет во время карантина и странных, непредсказуемых действий полиции на улицах городов?

Кому вопрос?

Прежде всего, Авакову, конечно.

А потом - естественно, Зеленскому: ты это видел? И что думаешь? Как объяснишь своим избирателям, что с ними теперь делают твои слуги? И как это вдруг так оказалось, что это на НАШИ, а ТВОИ слуги?

И еще вопрос: что нам теперь с этим делать?

Обстоятельства

Чуть позже выяснились обстоятельства происшедшего, которые не только не избавляют от страха, но усиливают его.

События происходят в Киеве. На улице Лабораторной, 12 - стройка, которую киевляне считают незаконной и уже давно протестуют против неё. Охраняют стройку представители полиции. По договору. Правда, в данном случае "полицейские" - это не тот термин. Побберите по своему усмотрению. Строители хотели завезти на стройку технику, жители вышли, чтобы выразить свое недовольство этим. А пострадавшая женщина вообще вышла в аптеку. Увидев протестующих, 12 "охранников" напали на семерых людей, когда заметили, что кто-то снимает процесс строительных нарушений на телефон. "Охранникам" "помогла" полиция, которая позже прокомментировала происшедшее.

Там заявили, передает ТСН, что задержали не обычных прохожих, а участников незаконного во времена карантина митинга. Активисты протестовали против новостройки и блокировали въезд техники на территорию работ. Патрульные предупредили местных о нарушении правил карантина, но они не разошлись, тогда, отмечают, вызвали подкрепление. На нескольких задержанных составили протокол.

«Несмотря на законные требования полицейских прекратить нарушения, группа неизвестных игнорировала предупреждения полиции. В результате правоохранители доставили в Печерское управление полиции семь наиболее активных участников - четыре мужчины и три женщины», - сообщили в полиции.

Таким образом, действия киевлян, протестующих против застройки, посчитали незаконными, а действия строителей, котоьрые и не думали прекращать работу, - вполне в нормах закона.

Александр Мисюра из общественной организации "Штаб обороны Киева" и Сергей Мельниченко из общественной организации "Коалиция участников Оранжевой революции" прокомментировали происшедшее.

"Просто "наездом" дело не ограничилось. Семерых задержанных людей, в том числе и женщину, которой пришлось оказывать из-за их действий медицинскую помощь, беспредельщики отвезли в Печерское райуправление, где на них были составили протоколы якобы за нарушение карантина. Люди в комментариях интересуются, составили ли протокол на собаку, которую выгуливал один из пострадавших, и которую тоже задержали.

Можно представить себе последствия от потрясения, полученного людьми среди бела дня в родном городе в мирное время от правоохранителей, которые оказались настоящими правонарушителями, превысив не только служебные полномочия, но и любые человеческие представления о своих конституционных правах и о тех, кто призван их защищать.

Так вот: что делать?

На этот вопрос нам дает ответ на своей страничке в Фейсбуке профсоюзный деятель Сергей Мацибора.

Прежде всего, он призывает не паниковать и констатирует, что сегодня большая часть судей при рассмотрении дел согласно протоколам о нарушении карантина, становятся на сторону "нарушителей", справедливо полагая, что нарушены как раз их конституционные права.

Он напоминает, что обоснование этому дал судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области С.Савицкий, который сослался на неконституционность карантинных ограничений, напомнив, что таковые могут быть установлены только в случае чрезвычайного положения, соответственно: "пункту 4 Рішення Конституційного Суду України від 22 грудня 2010 року №23-рп/2010 конституційний принцип правової держави передбачає встановлення правопорядку, який повинен гарантувати кожному утвердження і забезпечення прав і свобод людини (статті 1,3, частина друга статті 19 Основного Закону України)".





Константин Кузьменко, Киев