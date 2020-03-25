Правительство расширило перечень видов деятельности, разрешенных во время карантина

Кабинет Министров расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности. Для этого соответствующие изменения внесли в ранее принятое постановление. О видах деятельности, которые все же решили позволить на время карантина, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Правительство на период карантина сняло запрет по таким видам деятельности:
* оптовая торговля продуктами питания;
* торговля ветеринарными препаратами;
* проведение ветеринарной практики;
* продажа кормов, пестицидов и агрохимикатов, а также семян и посевных материалов.
Обязательным условием работы бизнеса в определенных отраслях является обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, соблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий.
Принято решение ввести на территории всей страны режим чрезвычайной ситуации и до 24 апреля продолжить общенациональный карантин. Также Кабмин постановил:
* должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором людей и пропуском только после медосмотра и дезинфекции транспортных средств;
* привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Держпродспоживслужбы;
все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
* оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.