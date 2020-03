«Золотая малина»: "Кошки" и Джон Траволта - худший фильм и худший актер года

Мюзикл «Кошки» (Cats) режиссера Тома Хупера получил антипремию «Золотая малина», которая ежегодно вручается за сомнительные достижения в кинематографе в номинации «Худший фильм».

Мюзикл был заявлен в девяти номинациях на премию «Золотая малина» (Golden Raspberry Awards). В их числе — «Худший фильм» и «Худший режиссер».

В данной категории, которая считается основной, также были представлены ленты «Фанатик» (The Fanatic), «Призраки Шэрон Тейт» (The Haunting of Sharon Tate), «Семейные похороны Мэдеи» (A Madea Family Funeral) и «Рэмбо: Последняя кровь» (Rambo: Last Blood). Хупер также получил «Золотую малину» в номинации «Худший режиссер».

«Кошки» — это адаптация одноименного легендарного мюзикла британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера, написанного им по мотивам сборника детских стихов Томаса Стернза Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом».

Худшим актером был признан Джон Траволта за роли в фильмах «Фанатик» и «Торговый пункт» (Trading Paint). В данной категории также были представлены Мэттью Макконахи («Море соблазна», Serenity), Сильвестр Сталлоне («Рэмбо: Последняя кровь»), Джеймс Франко («Зеровилль», Zeroville) и Дэвид Харбор («Хеллбой», Hellboy).

В номинации «Худшая актриса» «Золотую малину» получила Хилари Дафф за роль в фильме «Призраки Шэрон Тейт». В число претендентов также вошли Энн Хэтауэй («Море соблазна» и «Отпетвые мошенницы»), Франческа Хэйворд («Кошки»), Тайлер Перри («Семейные похороны Мэдеи») и Ребел Уилсон («Отпетые мошенницы», The Hustle).

Напомним, что премию «Золотая малина» учредили в 1980 году, номинантов выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и еще 19 стран. На эту премию могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны США и Канады в течение года. Наградой отмечаются худшие и сомнительные работы в кино. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает пяти долларов.

Президент США Дональд Трамп тоже в своё время был в числе номинантов на получение антипремии «Золотая малина».

Источник: fakty.ua