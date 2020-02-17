В Украине создали сверхпрочные шлемы для ВСУ по образцам НАТО

Украинский армейский шлем "ТОР" и его десантный вариант "ТОР-Д", созданные на основе натовских образцов, способны выдержать 9-мм пули со свинцовым и стальным сердечником, сообщает АрмияInform.

Разработка шлема стартовала в начале АТО на Донбассе, а в 2017 году шлем успешно преодолел ведомственные испытания и был принят на обеспечение украинской армии.

Сейчас их серийное производство наладила отечественная компания KM Disti. По словам заместителя директора по развитию проектов военного назначения этой компании Константина Марушевского, работа над созданием шлемов началась как раз в начале АТО на Донбассе.

Опираясь на мировой опыт, за основу дизайна выбрали две модели шлемов, которые сейчас массово применяют ведущие армии НАТО: пехотный шлем ACH MICH 2000 и Ops-Core high cut (десантный вариант с высокой обрезкой для дополнительного удобства при работе с использованием оперативных наушников и радиогарнитуры). Их конструкция обеспечивает вентиляцию подшлемного пространства, не мешает применению тактических масок, дополнительного оборудования и выполнению прыжков с парашютом.

Бронекупол шлемов создан формовочным методом из арамидных тканей (Kevlar) с применением специального баллистического клея. Он покрыт тонким слоем устойчивого негорючего материала. Именно это покрытие и обеспечивает изделию эксплуатацию во всех климатических условиях и защищает от ударов, царапин.

Покрывают шлемы специальной краской, которая не бликует. На них предусмотрено и универсальное крепление для приборов ночного видения, которое применяют страны НАТО.

Защита шлемов соответствует отечественному классу 1-А по ДСТУ 78-41-004 и классу защиты 1 нового национального стандарта ДСТУ 8835:2019. Это значит, что его не пробивает 9-мм пуля (патрон 9×19) со свинцовым сердечником на скорости 410 м/с с расстояния 5 метров, и 9-мм пуля (патрон 9×18) со стальным сердечником на скорости 335 м/с.

Также проведены испытания в лабораториях в ФРГ на защиту от обломков по требованиям STANAG 2920. По их результатам украинские шлемы получили самый высокий 6-й уровень безопасности, так как способны выдержать удар обломка, летящий со скоростью 700 метров в секунду.

Однако компания не останавливается на достигнутом. Согласно новому национальному стандарту ДСТУ 8835:2019 разработан и прошел успешные испытания дополнительный (съемный) бронеэлемент к шлему "ТОР-Д". Он обеспечивает класс защиты 2 по этому стандарту, а именно - с ним шлем способен держать пулю 7,62-мм пистолета ТТ с расстояния 5 м.

Вес шлема в сборе чуть больше полутора килограммов.







