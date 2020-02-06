Когда и как пройдут выборы на Донбассе: эксперты не видят предпосылок

Сейчас нет условий для проведения местных выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом заявил глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак, сообщает BBC.

По его словам, поскольку Донбасс - это Украина, правомерно, что выборы можно организовать только в такой обстановке, когда украинская власть скажет, что есть для этого предпосылки. А на сегодня как отметил Лайчак, такой ситуации нет.

"На сегодня я не вижу предпосылок для проведения свободных выборов с украинским законодательством на территориях, неподконтрольных власти", - подчеркнул министр иностранных дел Словакии.

При этом глава ОБСЕ поддерживает формулу Штайнмайера, так как, по его мнению, "это то, чего нам не хватало: интерпретация, как нам выполнить минские договоренности", и это "наиболее уместная платформа для выполнения минских договоренностей".

Однако советник Зеленского Андрей Ермак надеется, что местные выборы на Донбассе состоятся в октябре. Ко встрече в нормандском формате Украина приедет с пакетом договоренностей, которые позволят в октябре провести местные выборы по всей стране, включая "ЛДНР".

"Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы по украинским законам, прошли по всей территории Украины (включая Донбасс - ред.) в конце октября", - сказал он.

Помощник президента напомнил, что по украинскому законодательству выборы не возможны, если на территориях находятся иностранные вооруженные формирования, и если Киев не контролирует границу, поэтому украинская сторона будет поднимать вопрос, как сделать так, чтобы получить контроль над границей до выборов.

"У меня, как и у всех, много вопросов к минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положения, согласно которым граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", - отметил он.



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Второй президент и представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма заявил, что формула Штайнмайера не приведет к миру на Донбассе, поскольку не является формулой мира. Об этом он сказал сегодня в Черниговском университете, пишет Укринформ.

"Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся... Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать ", - пояснил он.

Кучма снова подчеркнул, что проведение на оккупированном Донбассе выборов без предварительного вывода войск, разоружения боевиков и контроля украинской границы - это полный абсурд. Также второй президент отверг идею особого статуса для Донбасса. По его словам, это путь к конфедеративному устройству, который неприемлем для Украины.

Кроме того, подчеркнул он, прежде чем соглашаться на какие-либо условия, нужно учитывать нынешнее состояние оккупированной территории. "Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно €100 млрд", - сказал Кучма, назвав восстановление Донбасса длительным и ответственным процессом, который во многом зависит от мировых лидеров.



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Франция считает Минские соглашения лучшей основой для урегулирования в Донбассе Минские соглашения на сегодня является лучшей базой для прекращения войны на Донбассе, однако их текст нуждается в уточнении. Такое мнение в интервью «Громадському» высказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

«Позиция Франции очень проста: сегодня нет лучшей базы, чем Минские соглашения. Сегодня нет лучшего текста, который бы давал возможность продвигаться в урегулировании конфликта. Так же пока не изобрели лучшего Нормандского дипломатического формата работы — формата, в котором принимают участие Франция, Германия, Украина и Россия», – отметил он.

«Вместе с тем очевидно, что в самом тексте Минских соглашений есть пункты, которые не являются определенными, которые заслуживают уточнения, пояснения и детализации. Особенно это касается последовательности действий. Нужно, чтобы эксперты собрались за столом и детализировали пункты», – продолжил дипломат.

Понсен напомнил, что Минские соглашения были подписаны в том числе и Украиной. Их надо взять за основу, однако дальше возможны интерпретации.

Ангела Меркель также выступила за адаптацию Минских соглашений к реалиям. По ее словам, Минские соглашения не являются «окаменелым документом», для их воплощения необходима «гибкость». Канцлер при этом отметила, что Минский меморандум был подписан 19 сентября 2014 года. «И, конечно, учитывая прошедшие в Украине президентские выборы, можно поставить вопрос: должно ли это соглашение окаменеть, или его можно вернуть к жизни?» - сказала Меркель.

Источник: УНИАН







