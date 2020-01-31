Переселенцам вернули право голоса, но не все так радужно

В Краматорске переселенцы называют хоть и небольшой, но победой принятые изменения в избирательный кодекс, которые позволяют внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) голосовать на выборах. Однако активисты считают, что ситуация не настолько идеальная. Об этом сообщает Донбасс.ТВ.

Так, раньше переселенцы не могли избирать местную власть и народных депутатов в мажоритарных округах. Более 4 лет активисты и правозащитники доказывали правительству необходимость пересмотреть избирательный кодекс. И изменения все же приняли.

По словам переселенки из Краматорска Оксаны Муравлевой, ей приходилось даже обращаться в суд, чтобы проголосовать на выборах. Изменения в избирательный кодекс женщина называет хотя и небольшой, но победой. «Это повлияет на дальнейшее развитие самого города, громады. Это все же возвышает нас. Мы же люди, и хочется иметь право голоса», – говорит Оксана.

Для того, чтобы проголосовать, переселенцу нужно обратиться в отдел ведения реестра избирателей с соответствующим заявлением. К нему нужно приложить справку с места работы либо справку переселенца, или же копию договора аренды жилья.

Как считает Анастасия Прокопенко, которая руководила общественным наблюдением на президентских и парламентских выборах, проблем с изменением места голосования не должно возникнуть.

«Возможно, будет больше заинтересованных внутренне перемещенных лиц принять участие в голосовании. Возможно, будет большее количество людей. Но мы видели готовность сотрудников госреестра работать и в выходные дни, и до 24 часов. То есть, мы надеемся, не должно быть проблем», – пояснила Анастасия.

В свою очередь, краматорский активист, эксперт по общественной сплоченности Александр Ворошков, который был одним из первых, кто выступал за изменения в законодательстве, отмечает, что несмотря на то, что поправки приняли, сейчас не все идеально.

Ведь не секрет, что во многих, особенно прифронтовых, городах зарегистрированных переселенцев гораздо больше, чем проживает на самом деле. Потому что без справки ВПЛ люди не могут оформить пенсию или другие социальные выплаты.

«Нужно принять еще один законопроект, он сейчас зарегистрирован в Верховной Раде – 2093Д. Наша организация является одним из его соавторов. Законопроект разделяет право пенсионеров и право внутренне перемещенных лиц», – рассказывает Александр.

Как отмечают эксперты, из-за таких изменений в законодательстве может возникнуть потенциальная опасность, поскольку право голоса сейчас имеют все, у кого есть справка переселенца. Для некоторых прифронтовых городов, например, Угледара, Константиновки, Бахмута или Курахово, – это критическое количество потенциальных избирателей.

Они могут изменить результаты голосования коренным образом. Поэтому надо как-то отделить тех людей, которые действительно проживают по адресу, указанному в справке переселенца, от тех, кто оформил документ только ради пенсии. Это, по мнению специалистов, значительно уменьшит круг возможностей для манипуляций.







