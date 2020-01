Стрелялка, которая меняет реальность: украинцы создали новую игру

Украинские разработчики из международной компании Sigma Software создали шутер-игру Black Snow, изменяющий реальность, сообщается в пресс-релизе компании. "Специалисты бесшовно соединили игровой мир с реальным через камеру смартфона", - сказано в презентации.

Black Snow - это игра, накладывающая объекты дополненной реальности (корабли пришельцев) на видео-фид камеры смартфона и имитирующая смешанную реальность. В нее можно играть через очки дополненной реальности Microsoft HoloLens или Magic Leap с помощью смартфона.

В отличие от игр Pokemon Go или Our World: The Walking Dead, в которых дополненная реальность ситуативная и присутствует в радиусе нескольких метров, игровое поле Black Snow простирается на пару километров от игрока и учитывает масштаб, расположение и эффект расстояния для элементов AR.

По легенде игры, в нашем мире начали появляться монстры. Но их не могут уничтожить военные, потому что чудовища невидимы для человеческого глаза. И только главный герой (то есть вы) в силах истребить пришельцев, так как имеет специальный визор, собранных по технологии опасных существ. Бои происходят в любом месте - офисе, квартире, улице.

Источник: vecherniy.kharkov