Зеленский утвердил госбюджет на 2020 год: опять проедаем или развиваемся

Парламент принял госбюджет на следующий год еще 14 ноября, а 2 декабря его передали на подпись президенту. Президент Владимир Зеленский в среду, 11 декабря, подписал закон о госбюджете на 2020 год, свидетельствуют данные на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

Доходы госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин предложил установить на уровне 1 093,669 млрд гривен, расходы – 1 180,099 млрд гривен.

Дефицит госбюджета-2020 составит 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен (в первом чтении дефицит госбюджета предлагался на уровне 95,131 млрд гривен).

Доходы от приватизации в следующем году ожидаются на уровне 12 млрд грн, а легализация игорного бизнеса должна принести еще 3 млрд грн доходов.

При этом субвенция из госбюджета местным бюджетам на реализацию программы по обеспечению школ необходимым оборудованием составит 3,5 млрд гривен, на улучшение соцзащиты отдельных категорий населения – 3,8 млрд гривен.

Предельный размер госдолга в гривневом эквиваленте составит 2 045,1 млрд гривен и 45,3% прогнозируемого ВВП.

Объем платежей по погашению госдолга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд гривен, в том числе погашение внешнего долга – 120,3 млрд гривен, внутреннего – 161,9 млрд гривен. Платежи на обслуживание госдолга в 2020 запланированы на уровне 141,5 млрд гривен.

На социальную сферу - 293 млрд грн, в том числе без малого 50 млрд грн на субсидии, 173 млрд грн - на выплату пенсий и 806 млн грн на надбавки одиноким пенсионерам.

На инфраструктуру запланировали выделить 73,7 млрд грн, на здравоохранение - 113,3 млрд грн, на образование - 145,1 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону составят 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году.

Основой для расчета показателей проекта государственного бюджета на 2020 год был избран сценарий макроэкономического прогноза №1, который предусматривает рост реального ВВП на 3,7%, рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 5,5%, средняя зарплата - 12 497 гривен.

В то же время Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 грн/долл. на 2020 год.

Минимальная зарплата определена на уровне 4723 грн. В почасовом разрезе минимальная заработная плата составляет 28,31 грн.

С 1 января 2020 минимальная пенсия устанавливается в размере 1638 грн.



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Отметим, в этом году Рада приняла госбюджет в рекордно ранний срок - 14 ноября.

Народным депутатам Украины, вопреки прогнозам, удалось быстро принять в целом Государственный бюджет на 2020 год благодаря тому, что "дискуссии и шоу" были вынесены за пределы сессионного зала. Об этом заявил заместитель главы Комитета по вопросам бюджета Александр Трухин журналистам в кулуарах.

"На самом деле, парламент - это место не для дискуссий, не для шоу. Мы очень эффективно собрались с коллегами в рамках рабочей группы, в рамках Бюджетного комитета и все основные правки, основные наработки делались в рамках рабочей группы, а в сессионном зале мы обменялись короткими мнениями", - отметил Трухин.

По его словам, представители всех политических фракций и групп имели возможность озвучить свою позицию в парламенте и быть услышанными.

"Это называется ефективная командная работа всех депутатов Верховной Рады", - резюмировал нардеп.

Напомним, Государственный бюджет на следующий год поддержали народные депутаты из фракции "Слуга народа", депутатской группы "За будущее" и внефракционные. Остальные фракции не дали ни одного голоса в поддержку этого документа.



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Депутаты из оппозиции убеждены, денег на медицину и образование дали мало. Поскупились также на пенсии и субсидии. А вот на силовые структуры выделили много средств.

Алексей Гончаренко из "ЕС" говорит: "Единственное положительное, что днем проголосовали. Но даже солнце не поможет увидеть что-то положительное. Субсидии уменьшили, а на СБУ, ГБР и прочее дали много".

В ответ на обвинение о невыполнении обещаний "Слугой народа" насчет роста экономики депутат этой партии Галина Янченко ответила: "Мы что-то унаследовали от предыдущей власти, от предыдущего парламента и правительства. И знаете, что мы унаследовали? Мы унаследовали пиковые выплаты по внешним долгам".

В 2020 – 2021 годах мы как страна должны просто отдать треть нашего годового бюджета кредиторам. Вот там как раз и заложены деньги, которые мы могли бы потратить на инфраструктуру, на увеличение соцвыплат и прожиточного минимума, – заверила она.

По словам депутата, увеличить бюджет, который пока не соответствует обещанным 40% роста за 5 лет, помогут несколько законопроектов.

"Это приватизация большая и малая. Мы изменили подход, мы не делаем это в ручном порядке, когда формируется определенный перечень названий предприятий. Мы подошли аналитически и создали критерии. Там не будет места ручному управлению. От приватизации и аренды имущества планируем привлечь примерно 10-12 миллиардов гривен, это примерно 1% ВВП", – рассказала Янченко.

Кроме этого, она подчеркнула, что в бюджете на 2020 год заложен пессимистический вариант дохода от легализации игорного бизнеса.

"Сейчас в Украине и так существует незаконный игорный бизнес, но зарабатывают на нем криминалитет и некоторые правоохранительные органы, которые это "крышуют". Легализовать азартные игры хотят именно для того, чтобы уменьшить подобные схемы и одновременно принести доход в бюджет", – добавила нардеп.

И подчеркнула, что в бюджет заложено 3 миллиарда дохода. Однако это даже не реалистичный, а пессимистический сценарий. Ведь по прогнозам это может быть от 3 до 10 миллиардов гривен.

Источник: korrespondent







