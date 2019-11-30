Билл Гейтс и Илон Маск готовят революцию в мировой энергетике

Что бы вы сделали, если бы у вас было чуть больше $100 млрд? Основатель Microsoft Билл Гейтс, например, потратил часть этих денег на финансирование компании, которая может спасти Землю от экологической катастрофы. Он планирует заменить ископаемое топливо на возобновляемую энергию в промышленности.

Противоречивая тема

Американский стартап, одним из спонсоров которого выступил отец компьютерной техники и некогда главный соперник Стива Джобса, в тайне разработал революционную станцию солнечной электроэнергии, которую можно будет использовать в промышленных целях. При успешном масштабировании такой технологии, на нашей планете могут значительно сократить потребление ископаемого топлива.

Тем не менее, альтернативные, возобновляемые или «зеленые» источники электроэнергии — довольно противоречивая тема. Несмотря на то, что многие страны массово переходят на использование ветряной и солнечной электроэнергии, некоторые эксперты уверены: отказ от использования ископаемого топлива на всей планете невозможен, а идеи Илона Маска о преобладании зеленой электроэнергии на Земле — не более чем очередной коммерческий проект.

Что говорить, если сам Билл Гейтс имеет неоднозначные взгляды на развитие альтернативных источников энергии, и говорит о необходимости вновь популяризировать атомные электростанции.

НВ разбиралось, какую секретную станцию солнечной энергии спонсировал основатель Microsoft, почему идеи Илона Маска оказались нереальными и какое будущее ждет альтернативную энергетику на Земле.



Кому дал деньги Билл Гейтс

С недавних пор снова самый богатый человек планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс известен своими филантропическими идеями. Кроме планов покончить с бедностью в Африке и создать революционные туалеты, Гейтс также заинтересован в решении проблем энергетической зависимости Земли и глобальных климатических изменений.

Мультимиллиардер уже заявлял, что нам необходимо изобрести эффективные технологии хранения электроэнергии, которую произвели из возобновляемых источников, а также призывал политиков США возвратить продвинутые технологии производства ядерной энергии для улучшения состояния окружающей среды в будущем.

На днях стало известно, что Билл Гейтс также выступил спонсором одного из энергетических стартапов, который в тайне разработал уникальную станцию солнечную электростанцию. Речь идет о компании Heliogen, которая презентовала свой инвестиционный проект в США.

Суть разработки — солнечная станция концентрированной электроэнергии, которая может генерировать тепловую энергию выше 1000 градусов Цельсия. Такая станция нужна не для обеспечения бытовым электричеством, а для тяжелой промышленности. Авторы проекта надеются, что с помощью их технологий можно будет сократить массовое использование ископаемого топлива в производстве цемента, стали, стекла и других индустриях.

В компании заявляют, что их станции помогут снизить количество вредных выбросов в атмосферу, поскольку, одно лишь производство цемента отвечает за 7% глобального загрязнения углекислым газом.

Heliogen использует панели, которые направляют солнечную энергию в одну конкретную точку. Такая технология концентрированной электроэнергии не нова, но американцы дополнили ее системами «искусственного интеллекта», которые позволяют достичь высоких температур тепловой энергии.

НВ уже писало, что такое искусственный интеллект и почему лучше не употреблять этот термин. В случае с инвестиционным проектом Билла Гейтса, под ИИ инженеры подразумевают «программное обеспечение для компьютерного зрения, автоматического обнаружения границ и другие продвинутые технологии, которые могут обучать конкретные части панелей отражать солнечные лучи в одну точку».

По словам основателя и главного руководителя Heliogen Билла Гросса, если правильно настроить тысячу зеркал для получения солнечной энергии, можно достичь очень высоких температур. Гросс считает, что его компания в будущем сможет производить чистый (безуглеродный) водород, который послужит топливом для грузовиков и самолетов. «В долгосрочной перспективе мы хотим быть „зеленой водородной“ компанией», — говорит основатель Heliogen.



Утопия Илона Маска

Самым известным популяризатором идей об отказе от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников электроэнергии является американский предприниматель Илон Маск. В отличие от руководителя Heliogen, Маск не собирается использовать зеленую энергию только в промышленности: более 10 лет он пытается доказать, что всю планету можно обеспечить электричеством из возобновляемых истоничков.

Для этого Илон Маск приобрел и реформировал ряд компаний, самые популярные из них — производитель электрокаров Tesla, ракетостроитель SpaceX, энергетическая компания SolarCity и другие. Все эти предприятия имеют похожую идеологию: преобладание инноваций, повторное использование ресурсов, устойчивое развитие и, конечно, спасение планеты.

Маск разработал сложную систему взаимосвязи своих производственных мощностей, и планировал, что потребитель получит максимальную выгоду от участия в переработке использованных материалов.

Самый яркий пример — электрокары Tesla. Изначально предполагалось, что компания обеспечит всех владельцев Tesla бесплатным электричеством. Эту идею Илон Маск позаимствовал у своего вдохновителя Николы Теслы. Сербско-хорватский изобретатель также хотел подарить миру бесплатную электроэнергию, но «проклятые капиталисты» не дали ему этого сделать.

Маск, в свою очередь, решил, что все, кто купят его электрокары получат пожизненное обеспечение бесплатной электроэнергией на фирменных станциях зарядки. В чем соль? Помимо агрессивного привлечения аудитории к покупке машин Tesla, калифорнийский инженер рассчитал целую экосистему для своих предприятий, чтобы обеспечить возобновляемый цикл производства.

В частности, на заводах Tesla Gigafactory должны были не только производить аккумуляторы для электрокаров и солнечных станций, но и перерабатывать батареи из старых авто, постоянно создавая с помощью этого новую продукцию и наращивая мощности. При таком раскладе экономическая модель с пожизненной бесплатной зарядкой для владельцев Tesla была весьма выгодной.

Но, как оказалось, PR-кампания прошла слишком успешно, и на авто Tesla был очень большой спрос. Рост популярности электрокаров Tesla и все большие финансовые потери компании вынудили Маска отказаться от своей «акции», хотя периодически бесплатную зарядку в той или иной форме возвращают для разных моделей. Конечно, только не для массового «бюджетника» Model 3.

Кроме этого, популярность электрокаров Tesla привела к тому, что слишком большое количество якобы «зеленых» машин все равно нужно снабжать электричеством, которое производят с помощью ископаемого топлива. Одна из первых волн подобной критики Tesla в начале 2010-х доказала, что не все идеи Илона Маска об «устойчивости» его компании применимы на практике.

Далее следовали скандалы с незаконной добычей лития, которая также вредит окружающей среде, но является жизненноважной для производства аккумуляторов, многочисленные публичные выходки Маска и его разногласия с инвесторами, ну и, самое главное, — убыточность Tesla, ведь компания до сих пор «сожгла» гораздо больше денег, чем заработала.

Да, время от времени, как например в последнем финансовом квартале, Tesla демонстрирует прибыль, и в целом компания продолжает исповедовать начальную идеологию перехода на зеленую электроэнергию. Главный вопрос в том, сможет ли возобновляемая энергетика глобально заменить ископаемое топливо. Ведь то, что машины Tesla стали красивыми игрушками с претензией на защиту экологии и, при этом, имеют мизерные продажи по сравнению с классическими авто с ДВС, — абсолютно ничего не значит.

Стоит ли говорить о противниках Илона Маска в лице тех же экоактивистов? Привет ракетам SpaceX и бесполезной колонизации Марса.

Что будет с зеленой энергетикой?

Несмотря на то, что проекту Heliogen нужно еще очень много денег и времени для масштабирования в «зеленую водородную компанию», а империя Илона Маска в нынешних условиях не может одновременно зарабатывать и спасать планету, многие страны активно продвигают экологически чистые источники электроэнергии, субсидируют их производство и вводят все большие ограничения и налоги на загрязнение.

Согласно Eurostat, в Европейском Союзе уже в следующем году планируют использовать 20% энергии из возобновляемых источников от конечного потребления всей электроэнергии. Абсолютным передовиком в Европе является Швеция, где почти 50% всего электричества производится с помощью возобновляемых источников.

На 40% «зеленые» Финляндия и Латвия, а около трети экологически чистой электроэнергии производят в Австрии, Эстонии и Португалии. Хуже всего обстоят дела у Люксембурга, Нидерландов, Мальты, Бельгии и Кипра, — там показатели менее 10%.

В Украине, к сравнению, по состоянию на конец третьего квартала 2019-го произвели около 3,7% электроэнергии с помощью возобновляемых источников, включая солнечные, ветряные станции, биотопливо и ГЭС. Тем не менее, даже в нашей стране с недавних пор полностью производят солнечные панели, вводят зеленые тарифы и хоть как-то пытаются соответствовать эко-трендам.

Недавний рекорд производства зеленой электроэнергии принадлежит Шотландии: там за полгода ветряные электростанции выработали в два раза больше электричества, чем потребляет вся страна ежегодно. Избыточное электричество отправили в северную Англию, а по всему Королевству, кстати, планируют отказаться от производства электричества с помощью сжигания угля к 2025 году.



Если подходить глобально

Глобальная ситуация с альтернативной энергетикой все же оставляет желать лучшего. Производство электричества посредством сжигания топлива и природного газа по-прежнему остаются более дешевыми способами, чем задействование возобновляемых источников.

Цены на экологически чистые системы производства электроэнергии падают, но темпы, с которыми они развиваются, не соответствуют дедлайнам ООН по спасению Земли от климатических изменений.

В США, где президентом сейчас является далеко не приверженец экоактивистов, планируют производить 40% электроэнергии из возобновляемых источников только к 2040-му. В Китае, где массово продвигают экологически чистую электроэнергию, сейчас производят чуть более четверти зеленого электричества от всей электроэнергии, которую потребляют в стране.

Учитывая главные проблемы возобновляемой энергетики вроде их малоэффективности и использования огромных площадей для электрических станций, не факт, что в ближайшие десятилетия ископаемое топливо перестанет быть главным источником энергии на нашей планете. Правда, уголь с газом тоже потихоньку кончаются.

Политолог Джошуа Гольдштейн и энергетик Стаффан Квист считают, что использование возобновляемых источников электроэнергии не спасет Землю от глобальных экологических проблем. Согласно их исследованию, произвести необходимое количество электричества для всей Земли и при этом не сжигать ископаемое топливо позволит только атомная энергетика.

По подсчетам Гольдштейна и Квиста, даже если каждая страна начнет внедрять возобновляемые источники энергии на том же уровне, что и Германия, — нам понадобится около 150 лет, чтобы снизить уровень углерода в атмосфере до безопасного.

На это накладываются десятки споров и дискуссий о безопасности ядерных реакторов, целесообразности «прорывов» в сфере возобновляемой электроэнергии за последнее десятилетие, да и вообще, не пора ли нам осваивать энергию вне своей планеты? Не можем же мы бросить Солнце и сделать ставку на эксплуатацию обогащенного урана.

Так или иначе, стрелки часов судного дня уже перевели максимально близко к глобальной катастрофе. Хотя, кому интересна судьба человечества, когда есть Twitter Илона Маска и четвертый сезон Рика и Морти.

Теги: Топливо Экологическая катастрофа Альтернативная энергетика

Источник: techno.nv







