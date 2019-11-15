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Вчера, 23:00
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Ученым удалось напечатать кожу с работающими кровеносными сосудами

"Сейчас все, что используется в качестве замены кожной ткани, больше похоже на пластырь", - отметил Панкадж Каранда, доцент кафедры химической и биологической инженерии, и член Центра биотехнологии и междисциплинарных исследований (CBIS), который руководил этим исследованием. "Подобная ткань могла обеспечить ускоренное заживление ран, но она не интегрировалась в организм", - информирует Ukr.Media.

Они отметили, что существенным препятствием для этой интеграции является отсутствие функционирующей сосудистой системы в кожных заменителях.

В своей научной статье исследователи рассказали, что для адаптации ткани они добавили в смесь эндотелиальные клетки человека, которые помогают росту кровеносных сосудов, и клетки перицитов человека, которые обертывают эндотелиальные клетки. Вместе с животным коллагеном и другими структурными клетками, в течение нескольких недель они начинают формировать сосуд.

"Как инженеры, работающие над воссозданием биологических тканей, мы всегда ценили и понимали тот факт, что организмы гораздо сложнее, чем простые системы, которые мы создаем в лаборатории", - отметил Каранда. "Мы были приятно удивлены, когда обнаружили, что, как только мы начинаем приближаться к этой сложности, новые разработки можно интегрировать в организм".

Чтобы доказать работоспособность новой технологии, ученые создали искусственную кожу с сосудами из клеток мыши и успешно пересадили ее животному. Имплантат прижился и не вызвал отторжения. Кроме того, сосуды соединились с кровеносной системой мыши и начали поставлять кровь в клетки ткани.

Источник: ukr.media



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