Курс валют

Новости

Все новости
Общество
Вчера, 19:00
37
Версия для печати

Журналист Дубинский круче журналистов NYT: им нужно 20 лет, чтобы достичь его богатства

Издание Bloomberg привело данные о зарплатах западных журналистов, которыми поделились сами журналисты, заполнив одинаковую форму с указанием названия своего издания, денежного вознаграждения, опыта работа, пола, национальности и прочих параметров.

Замредактора NYT (Нью Йорк Таймс) получает $145 тыс. в год. Чтобы достичь богатства семьи Дубинского, ему понадобится работать около 20 лет. А у штатного сотрудника медиа-компании Vice на это же уйдет не менее 40 лет.

В числе изданий, журналисты которых поделились информацией - NYT, BuzzFeed, The Wall Street Journal, CNN, Vice, Conde Nast и другие.

Так, в частности, замредактора The New York Times зарабатывает $145 000 в год, штатный сотрудник Vice - $62 000, редактор CNN - $110 000 плюс бонусы, сотрудник газетной сети Lee Enterprises Inc. в Айове - $33 000, редактор в Vox Media - $400 000 в год за редактирование, производство, размещение подкастов и проведение конференций.

Данная информация представляет особый интерес в свете недавнего расследования о состоянии семьи экс-журналиста, а ныне нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Согласно данным журналистов проекта Bihus.info, Дубинскому, его супруге и маме-пенсионерке принадлежат: 24 квартиры (~ 2000 м² площади), 70 соток земли, 17 автомобилей, 2 дома, а общая стоимость всего этого состояния составляет порядка 2,5 миллиона долларов.

Источник: bloomberg



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
ГБР разгромили за неправильную экспертизу "бракованных" бронежилетов для ВСУ. Видео
Ученые требуют еще миллиард гривен на финансирование исследований. Видео
Замурованных краснокнижных летучих мышей три часа спасали в Харькове. Видео
Осиротевшая домашняя хрюшка ищет новых хозяев. Видео
Мультфильм "Кохання" получил приз на Dok Leipzig-2019. Видео
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт