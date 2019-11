Журналист Дубинский круче журналистов NYT: им нужно 20 лет, чтобы достичь его богатства

Издание Bloomberg привело данные о зарплатах западных журналистов, которыми поделились сами журналисты, заполнив одинаковую форму с указанием названия своего издания, денежного вознаграждения, опыта работа, пола, национальности и прочих параметров.

Замредактора NYT (Нью Йорк Таймс) получает $145 тыс. в год. Чтобы достичь богатства семьи Дубинского, ему понадобится работать около 20 лет. А у штатного сотрудника медиа-компании Vice на это же уйдет не менее 40 лет.

В числе изданий, журналисты которых поделились информацией - NYT, BuzzFeed, The Wall Street Journal, CNN, Vice, Conde Nast и другие.

Так, в частности, замредактора The New York Times зарабатывает $145 000 в год, штатный сотрудник Vice - $62 000, редактор CNN - $110 000 плюс бонусы, сотрудник газетной сети Lee Enterprises Inc. в Айове - $33 000, редактор в Vox Media - $400 000 в год за редактирование, производство, размещение подкастов и проведение конференций.

Данная информация представляет особый интерес в свете недавнего расследования о состоянии семьи экс-журналиста, а ныне нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Согласно данным журналистов проекта Bihus.info, Дубинскому, его супруге и маме-пенсионерке принадлежат: 24 квартиры (~ 2000 м² площади), 70 соток земли, 17 автомобилей, 2 дома, а общая стоимость всего этого состояния составляет порядка 2,5 миллиона долларов.

Источник: bloomberg