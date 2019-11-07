Осиротевшая домашняя хрюшка ищет новых хозяев. Видео

Дело случилось в Великобритании. 200-килограммовая свинья, жившая в квартире британки, осиротела и отправлена в реабилитационный центр. Спасательным службам пришлось высвобождать ее из квартиры – она была не в состоянии самостоятельно покинуть дом. Животное отправили в один из реабилитационных центров Англии.

В такого великана превратилась свинка, которую под видом мини-пига подарили на Рождество Элейн Эдвардс ее внуки. Хотя она выросла до колоссальных размеров, хозяйка упорно считала ее домашним животным.

Элейн полюбила хрюшку и устроила ей райскую жизнь. Крошечная Твиглет научилась спать на матрасе в спальне хозяйки и пользоваться лотком для кошачьего туалета. Ей понравилось находиться в помещении с центральным отоплением и питаться едой с общего стола – в количестве любимицу не ограничивали.

Так продолжалось 2 года, пока 57-летняя Элейн скоропостижно не скончалась, а перед наследниками не встал вопрос, что делать с раздобревшей любимицей их бабушки.

Для освобождения массивной вьетнамской свиньи потребовалась совместная операция пожарно-спасательной службы Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными и ветеринаров. Весь процесс занял около трех часов. Свинью успокоили, привязали к бариатрическим носилкам, с помощью 6 пожарных спустили вниз по лестнице, а затем отправили в специализированный реабилитационный центр.

Внучка Калли рассказала о том, что ее бабушка была очень увлечена своей Твиглет:

«Она считала ее членом семьи. Никому не позволялось в ее присутствии сквернословить или шутить о бутербродах с беконом. В ней был сосредоточен мир моей бабушки – она считала, что тот, кто не мог сказать ничего хорошего о поросенке, то вообще ничего не должен был говорить».

В реабилитационном центре двухлетнюю свинью стараются приучить к здоровой пище, чтобы избавить ее от избыточного веса, от которого ей самой тяжело. Она начала есть свежие овощи и фрукты, полюбила виноград. Первоначальный вес уже уменьшился на 10 килограммов.

Попечитель Центра для лошадей и птиц Peppers Field Хлоя Уотсон поделилась своими впечатлениями от встречи с Твиглет:

«Когда она у нас появилась, она была очень тихой. Я думаю, что она была очень подавлена после смерти хозяйки. Она жила роскошной жизнью в квартире, но это не было действительно подходящей средой для нее».

Калли Эвардс надеется, что пребывание в Центре станет для избалованной бабушкиной питомицы пусть и гораздо менее комфортной, но, несомненно, продлит ей жизнь, потому что станет привычной средой обитания.

Источник: joinfo







