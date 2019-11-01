Венгрия продолжает шантаж Украины, но вето сняла

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО в отношении Украины, пишет венгерское издание Magyar Nemzet. Но позже - сняла его. Что произошло.

Уточняется, что внвчале Сийярто объявил о таком решении Венгрии на Евразийском форуме, который состоялся в Будапеште.

По словам главы венгерского МИД, Будапешт подавал предложения о внесении изменений в заявление послов, в которых было указано, что Украина должна выполнить обязательства по отношению касательно национальных меньшинств. Сийярто считает, что эти предложения венгерской стороны базировались на принципах ООН и Совета Европы.

“У нас не было выбора, кроме вето на декларацию. Венгрия не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров в Западной Украине ради геополитических интересов”, — заявил он.

Кроме того, Сийярто добавил, что “лишение прав меньшинств одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе”. Дипломатический конфликт между Украиной и Венгрией продолжается после принятия нового украинского закона об образовании, который, по мнению Будапешта, нарушает права этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины.

Стоит напомнить, что летом МИД обвинил в сепаратизме союз венгров Закарпатья из-за карты с регионом в составе Венгрии.



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И вот, "в последний момент", 31 октября Украина и НАТО приняли венгерские предложения к документу. И Венгрия вето сняла. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

"Государства-члены НАТО и Украина приняли венгерское предложение относительно совместного заявления НАТО-Украина в самый последний момент, после истечения официального срока. Это означает, что наша позиция в поддержку закарпатских венгров достигла результатов", - заявил Сиярто государственному агентству MTI.

"В конце концов, они учли наше предложение, и, соответственно, в совместном заявлении выражается поддержка венгерской общине, лишенной своих прав, и содержится призыв к Украине соблюдать международное право и требования международных организаций. Это еще раз дает понять, что Украина должна вернуть права, которые она отняла у национальных меньшинств в сферах образования и других сферах жизни", - добавил венгерский министр.

По его словам, Венгрия "стремится поддерживать добрососедские отношения с Украиной и готова начать консультации с украинской администрацией, в результате чего мы надеемся, что сможем восстановить наши прежние добрососедские отношения".

"Мы продолжаем заявлять: новый президент – новая надежда!" - заявил министр.

"Венгерская сторона рекомендует следующее: раз мы принимаем такой документ, одобряем такой документ, то, по крайней мере, хотелось бы в этом документе получить гарантию с украинской стороны перед венгерским комитетом. Хотелось бы, чтобы они приняли эти рекомендации, хотелось бы еще, чтобы они и включили эти рекомендации в документ. Если этих критериев в документе нет, то мы не можем принять такой документ, где нарушаются права человека", - сказал Орбан.

"Что нам делать в той ситуации, когда венгерские меньшинства в Закарпатском регионе страдают от дискриминации и живут под угрозой?" - добавил премьер.



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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что для Будапешта крайне необходимо иметь хорошие отношения с Россией из-за географического положения его страны.

“Это простой географический факт: ни одна страна не может изменить своего положения. Каждая страна находится там, где ее создал Бог. Для Венгрии это значит находиться в треугольнике Москва-Берлин-Стамбул”, — заявил венгерский премьер.

Орбан вспомнил о членстве Венгрии в Европейском Союзе и НАТО, но сказал, что “не исключает установления политического сотрудничества с Россией по определенным вопросам”.

Глава венгерского правительства заявил, что Венгрия, которая очень зависит от российского газа и нефти, пытается сотрудничать с Россией по таким вопросам, как предотвращение миграции в Европу, нормализация ситуации на Ближнем Востоке и помощь христианским общинам во всем мире.

Орбан также заявил, что приоритетным для его страны является присоединение к газопроводу “Турецкий поток” для увеличения путей поставок в Венгрию российского газа.

В ответ на это, Путин указал на роль Венгрии, как главного потребителя российского природного газа и как ключевого транзитного центра в Восточной Европе.

“Поставки российского газа в Западную Европу проходят через Венгрию, а его подземные хранилища позволяют обслуживать европейских потребителей, при максимальных значениях пользования ресурсом”, — сказал Путин.



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Эксперты оценивают риски взаимоотношений Украины с Венгрией как очень высокие. Если Украину вынудят согласиться с этим политическим шантажем, это может открыть путь для подобных действий от других субъектов политических взаимоотношений с нашей страной. Шанс выставлять претензии получат как наши соседи на Западе, так и на Востоке.







