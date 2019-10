HBO снимет 10 серий приквела "Игры престолов" под названием "Дом дракона"

Телекомпания HBO снимет приквел к популярному сериалу “Игра престолов” (Game of Thrones, 2011-2019), который получит название House Of The Dragon (“Дом дракона”). Об этом стало известно во вторник на мероприятии для инвесторов медиахолдинга WarnerMedia, в который входит HBO. Ранее телекомпания отказалась от другого подобного проекта, передает издание Deadline.

Согласно опубликованным данным, действие нового сериала развернется за 300 лет до событий “Игры престолов”. Режиссером “Дома дракона” выступит британец Мигель Сапочник, который снял несколько серий основной киносаги и удостоился в 2016 году за одну из них премии Emmy в номинации “Лучшая режиссура драматического сериала”. Сюжет приквела будет создан по мотивам цикла романов “Песнь льда и пламени” (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина, который вместе с Райаном Кондалом выступит его сценаристом. Известно о том, что HBO заказала 10 эпизодов нового сериала.

Ранее стало известно о том, что компания HBO отказалась от съемок другого приквела к “Игры престолов”, о создании которого было объявлено в январе этого года. По данным источника журнала Variety, члены съемочной группы и актеры, задействованные в съемках пилотной серии запланированного ранее проекта, недавно были уведомлены о том, что канал отказался от идеи создания приквела к киносаги. Причина такого решения пока неизвестна. В отмененном проекте должны были сыграть такие актеры как Джош Уайтхаус, Наоми Уоттс, Наоми Аки, Дениз Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Иванна Джеремайя, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Тебе регби и другие.

Режиссером пилотной серии, которая, по данным журнала была снята летом этого года, выступила британка С. Дж. Кларксон. Как сообщалось, в приквеле речь должна была пойти о событиях, происходивших “на тысячу лет раньше” чем сюжет “Игры престолов”.

Премьера первого сезона “Игры престолов” состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой, последний сезон обошелся американской телекомпании HBO в сумму более 90 млн долларов. Как выяснил журнал Variety, в 2017 году пятеро исполнителей наиболее важных ролей — Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Лина Хиди, Эмилия Кларк и Харингтон — получали по 500 тыс. долларов за каждую серию.

Источник: deadline