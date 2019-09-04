Бомбезний харьковский проект для детей, о детях и вместе с детьми

Они все хотят повзрослеть: и дети, и мечтатели среднего возраста. Их стремление похожи: получить новый опыт, воплотить свои проекты и создать качественный продукт, то есть - найти и реализовать себя. И вот в конце лета-2019 в Харькове все сложилось: креативный проект получил деньги для воплощение и встретился с креативной командой. И вышла из-под их творческих сердец и рук - бомбезная телеэпопея: «Хочу быть взрослым».

Но - начнем с начала. Иначе будет непонятно.

(Далее - на языке оригинала)





Ось, ви, наприклад, хочете зняти своє кіно чи телепрограму. Хочете, але не знаєте як та за що.

Так, це величезна проблема у країні, де вже багато років нема кому опікуватися аудіовізуальним мистецтвом. У нас ще не склався той суттєвий прошарок заможних людей, що бажали б вкладати свої гроші у сучасні новаторські проекти та команди. І тому – у нас слабке кіно, занудні теле-шоу, недосвідчені та мало конкурентні продюсери, режисери, сценаристи та оператори…

Але не кваптеся все ховати, бо, якщо придивитися уважніше до процесів, що відбуваються в українському культурному просторі – виявляється, зараз вже не все так погано. Не вірите? Зараз доведу.





Меценатом може бути… держава





Ще у 2017 році за підтримки Мінкульту в Україні було створено Український культурний фонд ‒ таку креативну державну установу, що має сприяти розвитку національної культури та мистецтва. Розумні люди створили його для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. І ось вже майже три роки Фонд підтримує творчих людей, що працюють у сфері культури та креативних індустрій. Гроші до Фонду йдуть не тільки від держави, але й від багатьох її партнерів.

У 2019 році УКФ запровадив конкурсну програму «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», яка підтримувала освітні проекти у аудіовізуальному секторі, а також - творців на етапі сценарної розробки, пре- про- та пост продакшену українського кіно та телепродукту. Загалом навесні за цією програмою було підписано 148 договорів про надання грантів на суму 297 734 055,15 грн. Ось усвідомте: майже півтори сотні аматорських проектів майже на 300 млн. гривень!

Ось тут і з’являються наші амбітні харків’яни із своїм амбітним: «Хочу бути дорослим!». Проект вже було обкатано: він успішно брав участь у невеличких пітчингах та мав заохочувальну підтримку.





Магія класного задуму





Розповідає автор, продюсерка проекту, режисер за фахом, керівник медіа школа «Новий Кадр» Катерина Усменцева:

- Ми придумали це телешоу разом із підлітками - учнями медиа школи «Новий Кадр». Спочатку розробили сценарій, потім взяли участь у пітчингу, отримали невеликі гроші й відзняли пробну передачу. Звісно, вона була недосконала, бо ми тоді ще не мали для цього повної професійної команди. Але ідея нас не відпускала, й ми вирішили поборотися за грант на створення повноцінної пілотної серії телепрограми «Хочу бути дорослим»: на знімальний, монтажний та тонувальний періоди, а також на апробацію серії у фокус-групах та отримання відгуків від аудиторії. Нам дуже хотілося створити якісний, національний, навчально-виховний та ще й конкурентоспроможний телеконтент для підлітків. А ще хотілося створити таку дискусійну спільноту навколо пізнавального контенту для молодої аудиторії. Бо те, що має бути створене для підлітків - треба обговорювати та оцінювати.

- Так про що ж проект?

- Перш за все - про відповідальність за свої вчинки. Про виховання нових поколінь! Може звучить пафосно, але він саме про це. Далі - трохи роздумів про Незалежність України та виховання Українців. Не патріотів, а саме Українців, таких, що самі себе такими відчувають.

Я почала про це замислюватися перший раз в 2009 році. Тоді до мене на навчання прийшли діти 9-10 років. І ми стали говорити, про що будемо знімати невеличкий фільм. І ось тут перший раз переді мною постало питання: "А якого громадянина я виховую для країни засобами кінематографу?" Адже кіно дуже потужний інструмент. І на той момент я не мала відповіді: кого потребує держава, яка вона, який образ у цієї людини - Українця? Я питала у шкільних вчителів, у батьків та просто у знайомих, якою вони бачать нашу країну, які ми є? На той час не було відповідей. Всі знизували плечима і казали: "Ну, гарну людину". Батьки ще додавали: "Щоб людина на хліб могла заробити". І це все.

І тільки після майдану та п'яти років війни, поступово - це уявлення почало формуватися. Формуватися насамперед у дорослих. Я чую від батьків своїх учнів, не всіх нажаль, що глобально Українець - це вільна людина, яка поважає закони, вміє працювати та нести відповідальність за свої вчинки. Для якої поняття «держава» та «країна» - це одне поняття. (Пам'ятаєте, як на початку 2000-х ми постійно повторювали: "Країна в нас хороша, а от держава погана!») І зараз вже є це відчуття України, як країни, що відбулася! Зараз у мене вже не виникає питань хто такі Українці. І мені легко пояснювати це дітям…

- З чого почали, коли усвідомили, що грант виграно й у вас є гроші для роботи?

- З формування команди, звісно. Ми запросили людей, що вже відзначилися у декількох цікавих проектах: сценаристку Олену Ніколаєвську, режисерку Валентину Пшенічнікову, оператора Дмитра Ніконова, монтажера Макса Головачова, звукооператора Валерія Бескорсого та другого оператора Ивана Скворцова. Їх помічниками стали дівчатка Маруся Волга та Юлія Андросова. А Іра Лучко та Даня Валяєв були у центрі подій – бо вони стали ведучими.

- Ви щось там казали про магію: в чому вона?

- В чому магія класного задуму? Він створює безцінну атмосферу! «Хочу бути дорослим» втілює свій задум єдиною веселою командою. А спрацюватися такій різнобарвній компанії — задачка цікавенька! Відомі професіонали великого кіно, зовсім молоді артисти та люди взагалі без кіно-досвіду на одному майданчику. Уявляєте? Обожнюємо такі поєднання різних поглядів, смаків та темпераментів. Вони завжди дають бомбезний продукт!

Розумієте, проект – короткий за часом, стрімкий, все треба було зробити практично тут і зараз. Це теж створювало такий особливий світ навколо нас. Коли були відзняти перші кадри і ми отримали невеликий перепочинок перед наступним знімальним тижнем, відчули – нібито життя прожили разом! Була така суперова, атмосфера на майданчику, коли всі з головою поринули в свою улюблену справу. Складнощі, звісно, були, але вони вирішувалися швидко й безболісно.



- Коли глядач зможе ознайомитися із готовою роботою?

- Перша, мала презентація відбудеться 6 вересня у рамках міжнародного фестивалю аудіовізуальної творчості «Дитятко». А 8 вересня плануємо велику презентацію із обговоренням передачі глядачами та учасниками проекту.

А ось тут, на facebook, вже зараз можна подивитися наш крутий трейлер:

https://www.facebook.com/100009363117777/videos/2419776688344411

- Будуть представники ЗМІ? Це ж медійний проект…

- Ось із цим є проблема. Не дуже-то колег цікавить медійний проект для підлітків… Ми всіх запросили, але поки що не маємо відповідей. Вважаю, що це окрема тема для розмови – що наші медівники виробляють для підлітків, яких треба й виховувати, й розумно та безпечно розважати. Тоюто – потрібен якісний підлітковий конвент…

- Отже – буде про що поговорити після презентації та обговорення?

- Так, звісно буде…





* * *

Є думка, що відсутність цікавості із боку ЗМІ – не єдина проблема, з якою може стикнутися керівництво проекту.

Фінансується проект частинами і не всі кошти ще отримані. А новий Кабмін як раз затіяв великі зміни: Мінкульту, у тому вигляді, до якого всі звикли, вже нема, а Мінфін заявляє, що планує переглянути бюджет 2019 року…

Залишається бути оптимістами й чекати, що всі фінансові зобов’язання КФУ виконає у повному обсязі перед всіма грантоотримувачами.

Ірина Шевченко, Харків







