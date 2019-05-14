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14-05-2019, 22:12
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Что предлагают у то ли у Зеленского, то ли в его новой команде накануне инаугурации

Победителю второго тура президентских выборов Владимиру Зеленскому нужно, чтобы Верховная Рада «принимала важные решения», а неработающий парламент необходимо распустить. Об этом заявил советник Зеленского, экс-министр финансов Владимир Данилюк.

О каких же решениях идет речь?

То ли новый президент, то ли его новая команда мечтают о следующем:

* о кадровых перестановках - ему предлагают заменить всех, и он над этим размышляет;
* о "народовластии" через Facebook: в общественно-политической жизни страны, считает команда президента, можно участвовать через корментари под постами и лайки;
* еще о народовластии, но уже на улицах, через опросы;
* об увольнении всех пенсионеров с должностей, которые они занимают сейчас;
* о пересмотре реформ, которые внедрялись предшественниками;
* ой, и много еще о чем мечтают "новые лица".
Не верите? А вот, смотрите, здесь видео и комментарии:

Но...
Страна понимает, что все это пока только слухи и ролики с мыслями "команды" и какого-то Руси, так как сам президент продолжает... молчать! Он лишь обещает "обратить внимание"...

Источник: https://inforesist.org


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