Что предлагают у то ли у Зеленского, то ли в его новой команде накануне инаугурации

Победителю второго тура президентских выборов Владимиру Зеленскому нужно, чтобы Верховная Рада «принимала важные решения», а неработающий парламент необходимо распустить. Об этом заявил советник Зеленского, экс-министр финансов Владимир Данилюк.

О каких же решениях идет речь?

То ли новый президент, то ли его новая команда мечтают о следующем:

* о кадровых перестановках - ему предлагают заменить всех, и он над этим размышляет;

* о "народовластии" через Facebook: в общественно-политической жизни страны, считает команда президента, можно участвовать через корментари под постами и лайки;

* еще о народовластии, но уже на улицах, через опросы;

* об увольнении всех пенсионеров с должностей, которые они занимают сейчас;

* о пересмотре реформ, которые внедрялись предшественниками;

* ой, и много еще о чем мечтают "новые лица".

Не верите? А вот, смотрите, здесь видео и комментарии:



Но...

Страна понимает, что все это пока только слухи и ролики с мыслями "команды" и какого-то Руси, так как сам президент продолжает... молчать! Он лишь обещает "обратить внимание"...

Источник: https://inforesist.org



