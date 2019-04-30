Благополучные нации, которые стремительно вымирают

Когда говорят, что злые олигархи довели Украину до вымирания, не мешает поглядеть на благополучные развитые страны с высоким уровнем жизни и настоящим благосостоянием: они тоже почему-то вымирают. Восемь стран эксперты назвали "демографическими бомбами", сообщает Хайтек.





1. Япония

Если вы хотите понять, что происходит, когда люди перестают заводить детей, а продолжительность жизни растет, посмотрите на Японию. Некоторые эксперты даже разработали своеобразные демографические часы, предсказывающие «конец света» в этой стране. Но Япония только самый яркий пример того, что происходит в целом ряде «вымирающих» стран. В мире насчитывается 8 государств, которые станут «демографическими бомбами замедленного действия» в течение следующих 20 лет.



2. Гонконг

В Гонконге власти сталкиваются с поразительным гендерным дисбалансом; женщин значительно больше, чем мужчин, почти в каждой возрастной категории старше 25 лет. По словам экспертов по гендерным исследованиям, дисбаланс обусловлен отъездом мужчин в материковую часть Китая. Считается, что в буквально нищих по сравнению с богатейшим Гонконгом регионах КНР невесты менее разборчивы. Напротив, в Гонконг едут в основном женщины. Каждый год город привлекает тысячи иностранных домработниц из таких стран, как Индонезия и Филиппины.



3. Сингапур

В Сингапуре самый низкий коэффициент рождаемости в мире — всего 0,81 ребенка на одну женщину детородного возраста. Дошло до того, что 9 августа 2012 года правительство Сингапура провело «Национальную ночь» — мероприятие, организованное компанией Mentos, призванное пробудить в парах «чувство патриотизма», которое должно было выражаться в зачатии новых граждан города-государства. Как и в Японии, здесь наблюдается рост продолжительности жизни и острый дефицит молодых трудоспособных людей.



4. Китай

В Китае ситуация не такая острая, но только пока. Коэффициент рождаемости здесь также снижается и сейчас составляет 1,6, что не обеспечивает даже воспроизводство населения. Проблема в том, что культура китайцев становится все более замкнутой, мужчины и женщины все чаще предпочитают проводить время в одиночестве. И не хотят думать об интимных отношениях, не говоря уже о женитьбе и детях.



5. Южная Корея

Многие проблемы, стоящие перед Японией, перекинулись и на Южную Корею. Здесь люди тоже очень много работают и не планируют заводить семьи. Коэффициент рождаемости составляет всего 1,25. Но правительство пытается бороться с этим, предлагая денежные выплаты семьям, имеющим более чем одного ребенка.



6. США

В 2016 году в США зафиксирована рекордно низкая рождаемость. Смена взглядов на гендерные роли заставляет женщин все больше работать и все меньше времени уделять семье. Кроме того, люди все чаще стремятся сначала продвинуться по карьерной лестнице, расплатиться за образование и достичь финансовой независимости от своих родителей, а уж потом думать о семье и детях



7. Испания

Показатели рождаемости в Испании снижаются, а безработица растет: около половины всех молодых людей не имеют работы. Это второй худший показатель в Европе после Греции. Чтобы бороться с тревожными тенденциями, правительство Испании наняло специального комиссара Эдельмира Баррейру в январе 2017 года для поиска путей преодоления демографического кризиса.



8. Италия

Коэффициент рождаемости в Италии - 1,43, что значительно ниже среднего по Евросоюзу показателя в 1,58. Италия тоже пытается побудить граждан заводить больше детей, но делает это весьма специфичным способом. В стране появилась серия плакатов, напоминающих итальянцам, что время может закончиться, и что дети просто так не появляются, сообщает Bloomberg. «Действуйте! Не ждите аиста» — гласит один из слоганов.







